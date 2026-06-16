Pesquisadores chineses visitam Muniz Freire para conhecer cafés especiais

Muniz Freire recebeu, na última semana, a visita de dois pesquisadores chineses interessados em conhecer o trabalho desenvolvido na produção de cafés especiais do município. A agenda incluiu uma visita técnica à Sala de Degustação e Classificação de Cafés e a propriedades rurais que fazem parte da Rota Cafés de Muniz Freire, reforçando o reconhecimento internacional conquistado pela cafeicultura local.

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A visita foi articulada pelo técnico agrícola Jônatas de Almeida, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Segundo ele, a oportunidade surgiu durante a organização de uma comitiva voltada ao conhecimento de regiões produtoras de cafés especiais.

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“Eu adquiro mudas de café junto ao IDR-Paraná e, quando soube da visita técnica, sugeri que conhecessem o trabalho desenvolvido em Muniz Freire. O município possui uma produção de excelência e uma estrutura que merece ser apresentada a outros países”, destacou Jônatas.

Durante a passagem pela Sala de Degustação e Classificação de Cafés, os pesquisadores acompanharam o trabalho realizado pelo degustador e classificador de cafés Rogério Souza de Oliveira, responsável pela avaliação sensorial dos grãos produzidos no município. O processo define a pontuação e a classificação dos cafés especiais, agregando valor ao produto e ampliando oportunidades de mercado para os produtores.

A comitiva foi acompanhada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Aquicultura, Renato Bueno, que ressaltou a importância da visita para o fortalecimento da imagem de Muniz Freire no cenário cafeeiro.

“A presença de pesquisadores internacionais demonstra a qualidade do trabalho realizado pelos nossos cafeicultores e o reconhecimento dos resultados alcançados no município. Esse interesse reforça que estamos no caminho certo, investindo em tecnologia, qualificação e valorização da produção rural”, afirmou o secretário.

Além da estrutura municipal, os visitantes conheceram propriedades que integram a Rota Cafés de Muniz Freire, iniciativa que alia turismo e produção agrícola, proporcionando uma imersão na cultura cafeeira e destacando a tradição do município na produção de cafés de alta qualidade.

Produção de cafés especiais em constante crescimento

A produção de cafés especiais em Muniz Freire tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos. Desde o início da atual gestão municipal, o número de marcas registradas de cafés especiais saltou de duas para 18, evidenciando a evolução do setor e o fortalecimento da cadeia produtiva.

Esse avanço é resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Aquicultura e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que oferecem acompanhamento técnico aos produtores em todas as etapas da produção, desde o plantio até a colheita, secagem e armazenamento dos grãos.

A Sala de Degustação e Classificação de Cafés também recebeu investimentos importantes, com a modernização de equipamentos e sua reinstalação em um ambiente mais amplo e climatizado, proporcionando melhores condições de atendimento aos cafeicultores.

Recentemente, o município inaugurou ainda a Sala de Torra, ampliando os serviços oferecidos aos produtores. Com a nova estrutura, os cafeicultores podem finalizar o processo produtivo e sair com o café torrado, embalado e pronto para comercialização.

Além disso, a Prefeitura tem promovido capacitações por meio dos Dias de Campo e realizado a entrega de equipamentos que contribuem diretamente para o aumento da qualidade e da competitividade da produção local.

O reconhecimento internacional demonstrado pela visita dos pesquisadores reforça o potencial da cafeicultura de Muniz Freire e evidencia que os investimentos realizados no setor têm gerado desenvolvimento econômico, fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda e novas oportunidades para o município.