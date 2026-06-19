PIB da agropecuária capixaba cresce 125% em quatro anos

A agropecuária capixaba cresceu em ritmo superior ao da economia estadual entre 2019 e 2023. Segundo dados do IBGE e parceiros, sistematizados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e organizados pela Conexão Safra, o Produto Interno Bruto (PIB) do setor passou de R$ 4,15 bilhões para R$ 9,36 bilhões no período, alta de 125,4% em valores correntes.

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O crescimento foi mais intenso que o observado no PIB total do Espírito Santo. No mesmo intervalo, a economia estadual passou de R$ 114,8 bilhões para R$ 174,7 bilhões, avanço de 52,2%. A diferença mostra que o campo ampliou sua geração de riqueza em velocidade maior que a média da economia capixaba.

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Na prática, o dado indica que a agropecuária ganhou espaço dentro da estrutura econômica do estado. A participação do setor no PIB estadual passou de 3,6% em 2019 para 5,4% em 2023. Em 2022, chegou a 5,9%, o maior nível da série analisada.

Esse avanço reflete a combinação de cadeias produtivas fortes, aumento do valor da produção, expansão do crédito rural, modernização das propriedades e maior dinamismo em municípios do interior. Café, pimenta-do-reino, mamão, gengibre, cacau, pecuária, fruticultura e produção animal compõem uma base que distribui renda em diferentes regiões.

O crescimento do PIB agropecuário também tem efeito multiplicador. Quando o campo gera mais riqueza, aumenta a demanda por transporte, comércio, serviços, máquinas, insumos, assistência técnica e infraestrutura. Por isso, o desempenho do setor não se limita à porteira: ele movimenta a economia dos municípios e reforça o papel do agro no desenvolvimento regional.