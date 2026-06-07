PM apreende cocaína, maconha e haxixe escondidos em construção abandonada em Guaçuí

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na noite deste sábado (6), no bairro São Miguel, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O material entorpecente foi encontrado escondido em uma construção abandonada durante patrulhamento realizado por equipes da Rondas Ostensivas Regionais (R.O.R.) do 3º Batalhão.

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De acordo com a PM, denúncias apontavam que suspeitos estariam utilizando uma área próxima a uma construção abandonada, localizada na Rua Nossa Senhora Perpétua do Socorro, para a comercialização de drogas.

Durante as buscas no local, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos sob uma lona, ao lado de um monte de areia. Foram apreendidos 47 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e uma porção de haxixe.

Segundo a corporação, todo o material estava fracionado, embalado e pronto para a venda, o que reforça os indícios de tráfico de drogas.

Apesar das diligências realizadas na região após a apreensão, nenhum suspeito foi localizado ou identificado como responsável pelos entorpecentes.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Alegre, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.