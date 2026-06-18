PM encontra estufas e apreende 25 pés de maconha em Guaçuí

A Polícia Militar descobriu uma plantação de maconha em uma residência de Guaçuí, na manhã desta quinta-feira (18). A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar sobre o cultivo da droga no quintal do imóvel.

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Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram duas estufas equipadas com iluminação artificial, utilizadas para o cultivo da Cannabis sativa. No local, foram apreendidos 25 pés de maconha e um aparelho celular.

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Segundo a PM, um homem assumiu ser o responsável pelo material e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as medidas cabíveis.