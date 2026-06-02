Polícia apreende drogas, lança-perfume e munição em Cachoeiro

Uma ação do 9º Batalhão resultou na apreensão de drogas, munição e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes na noite de segunda-feira (1º), no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após denúncias apontarem que uma residência localizada na Avenida José Félix Cheim estaria sendo utilizada para o preparo e armazenamento de drogas que seriam distribuídas na região conhecida como “Copão do Trem”, nas proximidades do Ginásio de Esportes do bairro Nova Brasília.

Durante o monitoramento do imóvel, os militares observaram um suspeito saindo da residência. Após a abordagem, uma porção de entorpecente foi encontrada com ele. Na sequência, os policiais visualizaram, por uma abertura no imóvel, grande quantidade de drogas armazenadas no interior da casa.

Diante da situação de flagrante, as equipes entraram na residência e detiveram um homem e uma mulher. No local, foram apreendidos 12 pinos de cocaína, 24 frascos de lança-perfume, três galões de loló, uma porção de maconha com aproximadamente 316 gramas, 11 unidades da droga prontas para venda, uma munição calibre .38, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e diversos recipientes utilizados na preparação de entorpecentes.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.