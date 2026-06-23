Polícia Civil destrói 300 kg de drogas no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo destruiu, nessa segunda-feira (22), aproximadamente 300 quilos de entorpecentes apreendidos em São Mateus, no Norte do Estado.

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A ação ocorreu por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da 18ª Delegacia Regional de São Mateus. As drogas apreendidas em São Mateus foram incineradas conforme os procedimentos previstos na legislação.

Ação teve acompanhamento do Ministério Público

A destruição dos entorpecentes ocorreu sob supervisão da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de São Mateus. Representantes do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) também acompanharam o procedimento.

Segundo a Polícia Civil, as drogas destruídas foram apreendidas durante operações e ações de combate ao tráfico realizadas pelas forças de segurança pública na região Norte.

O delegado Marcelo Cruz, que coordenou a ação, afirmou que a medida reforça o trabalho permanente da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada.

Ainda de acordo com o delegado, a destruição retira definitivamente essas substâncias de circulação e contribui para a segurança da população.

A Polícia Civil informou que a destinação dos entorpecentes apreendidos segue os trâmites legais exigidos para esse tipo de material.