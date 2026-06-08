Polícia Civil recupera moto roubada e identifica suspeitos em Guaçuí

A Polícia Civil recuperou, na manhã desta segunda-feira (8), uma motocicleta roubada no último dia 31 de maio, em Guaçuí, no Caparaó capixaba. O veículo havia sido levado durante um assalto registrado na localidade de Alcantilado, às margens da BR-482, na rodovia que liga os municípios de Guaçuí e São José do Calçado.

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De acordo com a vítima, o crime ocorreu por volta das 22 horas, quando ela retornava para casa e foi abordada por dois homens que estavam em outra motocicleta. Um dos suspeitos simulou estar armado e anunciou o assalto. Em seguida, os criminosos obrigaram a vítima a seguir até a região de Alcantilado, onde exigiram a entrega da chave do veículo. Após o roubo, os dois homens seguiram em direção a São José do Calçado, onde acontecia um show nacional. A vítima precisou caminhar até sua residência.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Guaçuí no dia 1º de junho. Desde então, o setor de investigação iniciou diligências, analisando imagens de câmeras de segurança de empresas da região e também do sistema de cerco inteligente. O trabalho permitiu identificar a motocicleta utilizada pelos suspeitos durante a ação criminosa.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil chegou à identificação de dois homens, de 30 e 34 anos, moradores de Alegre. Segundo a corporação, ao perceberem que estavam sendo investigados, os suspeitos decidiram entregar a motocicleta roubada cerca de uma semana após o crime.

Os dois foram ouvidos na delegacia e liberados, já que não havia situação de flagrante no momento da apresentação. Apesar disso, eles irão responder por roubo majorado pelo concurso de pessoas, crime previsto no Código Penal.