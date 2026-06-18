Polícia cumpre mandado e apreende cocaína, crack e maconha em Mimoso do Sul
A ação contou com o apoio da Polícia Civil e da Força Tática do 15º CIA IND.
Um homem foi preso durante a operação “Cinturão Sul”, realizada nesta quinta-feira (18) em Mimoso do Sul, que contou com a atuação da Força Tática, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e apoio da Polícia Civil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma residência no bairro Antiga Exposição, onde os policiais localizaram dinheiro, celulares, documentos e diversas substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, crack e maconha.
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Com o auxílio de cães farejadores, os militares encontraram drogas ocultas em uma área de vegetação próxima ao imóvel, algumas em quantidades maiores, indicativas de destino ao tráfico.
O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis. A operação reforça a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e crimes na região sul do Espírito Santo.
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