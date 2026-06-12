Polícia flagra ligação clandestina de energia em restaurante de Cachoeiro

A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), realizou na manhã desta terça-feira (9) uma operação para apurar suspeita de furto de energia elétrica em um restaurante e espaço para eventos localizado na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. A ação contou com o apoio de técnicos da EDP e de um perito criminal do Departamento de Engenharia Forense da Polícia Científica do Espírito Santo.

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A operação ocorreu em cumprimento a uma denúncia registrada anteriormente, que apontava irregularidades no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento, situado na localidade de Córrego Monte Líbano.

Irregularidades detectadas

Durante a fiscalização, os técnicos identificaram uma ligação direta trifásica que alimentava parte do imóvel sem passar pelo sistema de medição da concessionária. Também foram constatados lacres violados na caixa de medição e irregularidades em uma segunda unidade consumidora vinculada ao mesmo responsável.

Segundo a EDP, a unidade consumidora estava com o fornecimento de energia suspenso desde novembro de 2024 devido a débitos pendentes, mas continuava realizando eventos e atividades comerciais.

A perícia técnica confirmou as irregularidades. Após a conclusão da fiscalização, as ligações clandestinas foram removidas e o imóvel permaneceu desligado da rede elétrica.

Responsável conduzido à delegacia

O responsável pelo estabelecimento, um homem de 41 anos, foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos à autoridade policial, que adotará as medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça que o furto de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, podendo gerar prisão, além de representar riscos à segurança da população e causar prejuízos ao sistema de distribuição de energia.