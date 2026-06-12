Polícia prende homem que estuprou sobrinha por cinco anos em Cachoeiro

A Polícia Civil, por meio de uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, cumpriu nesta quinta-feira (11) um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estupro de vulnerável.

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Segundo as investigações, a vítima, sobrinha do suspeito, tem 15 anos. O boletim de ocorrência foi registrado em 2025 pela mãe da adolescente, após ela relatar os abusos na escola. As apurações indicam que os crimes ocorriam há cerca de cinco anos, iniciando quando a vítima tinha aproximadamente 10 anos. Por medo, a adolescente não havia denunciado anteriormente.

De acordo com a titular da DPCAI e Deam de Cachoeiro, delegada Edilma Oliveira, após o caso vir à tona, o suspeito passou a residir em outro município. “Com base nas provas coletadas durante o inquérito policial, representamos pela prisão preventiva. Com o deferimento do Poder Judiciário, localizamos e efetuamos a prisão do indivíduo”, explicou.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que, para proteger a identidade da vítima, não são divulgados nomes ou localização do caso, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).