Pracinha dos Macacos vira Patrimônio Cultural de Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira (9), o Projeto de Lei Ordinária nº 65/2026, que reconhece oficialmente a Praça Portinari, conhecida pelos moradores como “Pracinha dos Macacos”, e a histórica Árvore-da-Chuva como Patrimônio Cultural, Ambiental, Histórico e Paisagístico do município.

Localizado no bairro Gilberto Machado, o espaço passa a contar com proteção legal permanente. A nova legislação assegura a preservação da espécie Samanea saman, árvore com cerca de 50 anos que se tornou um símbolo para a comunidade local.

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O texto aprovado proíbe intervenções, reformas, podas drásticas, remoções ou mudanças arquitetônicas que descaracterizem a praça sem autorização dos órgãos competentes e a apresentação de estudos técnicos específicos. Além disso, qualquer manutenção na árvore deverá seguir recomendações de laudos especializados para garantir a segurança dos frequentadores e a saúde da espécie.

Autor da proposta, o vereador Pr. Delandi Macedo (PSDB) destacou que a medida atende a uma reivindicação da Associação de Moradores do Gilberto Machado e reforça a responsabilidade do poder público na preservação do patrimônio histórico e ambiental.

“A Praça Portinari e a nossa maravilhosa Árvore-da-Chuva são símbolos vivos da memória afetiva de Cachoeiro e elementos cruciais para o equilíbrio ambiental da nossa área urbana. Ao transformarmos esse espaço em Patrimônio do Município, atendemos a um clamor legítimo da Associação de Moradores do Gilberto Machado e cumprimos o dever constitucional compartilhado de proteger nosso legado histórico e ecológico para as presentes e futuras gerações”, afirmou.

A proposta está alinhada às diretrizes do Plano Diretor Municipal (Lei nº 7.915/2021) e segue agora para análise do Poder Executivo, responsável pela sanção e posterior publicação da nova legislação.