Programa Bolsa Técnica oferece 40 vagas gratuitas em três cursos em Alegre

Moradores de Alegre e região já podem se inscrever no Programa Bolsa Técnica 2026/2, iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A ação oferece formação profissional gratuita na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia).

As aulas serão realizadas no período noturno. Ao todo, o programa disponibiliza 40 vagas distribuídas entre três cursos técnicos. São 15 vagas para Técnico em Enfermagem, com carga horária de 1.600 horas, 15 vagas para Técnico em Informática, com duração de 1.200 horas, e outras 10 vagas para Técnico em Segurança do Trabalho, também com carga horária de 1.200 horas.

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As inscrições estão abertas desde o dia 9 de junho e seguem até 15 de junho. As aulas têm início previsto para 20 de julho. Os interessados podem realizar o cadastro pelo site oficial do programa.

Quem pode participar

Podem concorrer às vagas candidatos que já concluíram o Ensino Médio regular ou por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Também podem participar estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral.

Cursos serão oferecidos na Fafia

Os cursos serão ministrados na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia), uma das instituições tradicionais de ensino do município.

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