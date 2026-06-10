Programa Pet Vida inicia cadastro para castração gratuita em Alegre

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads), abriu as inscrições para mais uma etapa do Programa Pet Vida – Bem-Estar Animal.

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A iniciativa é realizada em parceria com o Governo do Espírito Santo e tem como objetivo promover o bem-estar animal, fortalecer a saúde pública e incentivar o controle populacional responsável.

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Os interessados podem se cadastrar entre os dias 10 e 22 de junho. O atendimento acontece na Rua Dr. Chacom, nº 212, no Centro, no prédio da Acisa, sempre das 13h às 16h30. As castrações estão programadas para os dias 8, 9 e 10 de julho. Já a vacinação dos animais será realizada em 11 de julho.

Quem terá prioridade no atendimento

O programa atende prioritariamente famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e protetores independentes previamente cadastrados.

Conforme a Portaria Seama nº 006-R/2025, terão prioridade:

Animais errantes;

Animais de tutores em situação de vulnerabilidade social;

Animais de protetores independentes;

Animais localizados no entorno de áreas de preservação ambiental;

Animais que vivem em terras de povos originários e comunidades tradicionais.

Quem não poderá ser atendido

De acordo com as regras estabelecidas pela Portaria Seama nº 006-R/2025, não serão atendidos:

Animais braquicefálicos, com focinho achatado;

Animais com mais de nove anos de idade;

Animais com sobrepeso;

Animais que apresentem elevado risco cirúrgico.

Documentos exigidos

Para efetuar o cadastro, os tutores devem apresentar:

Comprovação do CadÚnico;

Documento pessoal com foto;

Comprovante de residência.

No caso dos protetores independentes, é obrigatório realizar pré-cadastro e apresentar comprovação da atividade de proteção animal.