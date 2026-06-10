Programa Pet Vida inicia cadastro para castração gratuita em Alegre
Os interessados podem se cadastrar entre os dias 10 e 22 de junho.
A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads), abriu as inscrições para mais uma etapa do Programa Pet Vida – Bem-Estar Animal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa é realizada em parceria com o Governo do Espírito Santo e tem como objetivo promover o bem-estar animal, fortalecer a saúde pública e incentivar o controle populacional responsável.
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Os interessados podem se cadastrar entre os dias 10 e 22 de junho. O atendimento acontece na Rua Dr. Chacom, nº 212, no Centro, no prédio da Acisa, sempre das 13h às 16h30. As castrações estão programadas para os dias 8, 9 e 10 de julho. Já a vacinação dos animais será realizada em 11 de julho.
Quem terá prioridade no atendimento
O programa atende prioritariamente famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e protetores independentes previamente cadastrados.
Conforme a Portaria Seama nº 006-R/2025, terão prioridade:
- Animais errantes;
- Animais de tutores em situação de vulnerabilidade social;
- Animais de protetores independentes;
- Animais localizados no entorno de áreas de preservação ambiental;
- Animais que vivem em terras de povos originários e comunidades tradicionais.
Quem não poderá ser atendido
De acordo com as regras estabelecidas pela Portaria Seama nº 006-R/2025, não serão atendidos:
- Animais braquicefálicos, com focinho achatado;
- Animais com mais de nove anos de idade;
- Animais com sobrepeso;
- Animais que apresentem elevado risco cirúrgico.
Documentos exigidos
Para efetuar o cadastro, os tutores devem apresentar:
- Comprovação do CadÚnico;
- Documento pessoal com foto;
- Comprovante de residência.
No caso dos protetores independentes, é obrigatório realizar pré-cadastro e apresentar comprovação da atividade de proteção animal.
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