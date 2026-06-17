PROINTEC Agro reunirá especialistas do Café e Leite em Guaçuí

Guaçuí sediará um dos principais encontros do setor agropecuário da região do Caparaó. Nos dias 2 e 3 de julho, o evento reunirá especialistas e profissionais para debater os principais desafios e perspectivas da agricultura e da pecuária no Centro de Eventos do município.

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A programação contará com palestras voltadas aos produtores rurais, abordando temas estratégicos para diferentes cadeias produtivas, com destaque para o café e a pecuária. O objetivo é levar informação, conhecimento e orientações que possam contribuir para o fortalecimento do agronegócio regional.

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Entre os destaques do evento está a participação de um climatologista, que irá apresentar análises sobre os efeitos do El Niño na produção agropecuária. A palestra abordará os impactos do fenômeno climático na agricultura em 2026 e 2027, além dos desafios que os produtores poderão enfrentar em relação à produtividade e às condições climáticas.

“O projeto tem sido desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP. O que aumenta a expectativa para participação de produtores e associações rurais. A cidade está se preparando para realizar um evento de agro que pretende ficar marcado e ainda possa ser um projeto continuado a nível municipal”, disse Edielson Rodrigues, vereador de Guaçuí.

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