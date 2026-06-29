Quase 900 vagas de emprego disponíveis no Sine de Vila Velha; veja

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, está disponibilizando um total de 895 vagas de emprego com carteira assinada nesta última segunda-feira do mês (29).

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As oportunidades envolvem diversas áreas do mercado formal de trabalho da cidade e contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificações, ampliando as chances de contratação da mão de obra local.

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Os interessados devem comparecer à sede do Sine, localizada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado (se disponível). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira algumas as vagas disponíveis