Oportunidades

Quase 900 vagas de emprego disponíveis no Sine de Vila Velha; veja

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empregos no Sine de Cachoeiro
Foto: Freepik

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, está disponibilizando um total de 895 vagas de emprego com carteira assinada nesta última segunda-feira do mês (29).

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As oportunidades envolvem diversas áreas do mercado formal de trabalho da cidade e contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificações, ampliando as chances de contratação da mão de obra local.

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Os interessados devem comparecer à sede do Sine, localizada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado (se disponível). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira algumas as vagas disponíveis

  • Açougueiro
  • Ajudante de carga e descarga de mercadorias
  • Ajudante de estruturas metálicas
  • Ajudante de obras
  • Ajudante de saneamento
  • Armador de ferragens na construção civil
  • Armazenista
  • Assistente de vendas
  • Atendente de bar
  • atendente de lojas
  • Atendente de telemarketing
  • Atendente do setor de frios e laticínios
  • Auxiliar de armazenamento
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de linha de produção
  • Auxiliar nos serviços de alimentação
  • Balconista
  • Barman
  • Caldeireiro montador
  • Carpinteiro de obras
  • Chapista de lanchonete
  • Confeiteiro
  • Copeiro 
  • Copeiro de restaurante
  • Cozinheiro de restaurante
  • Cozinheiro geral
  • Cumim
  • Eletricista
  • Embalador a mão
  • Encarregado de obras
  • Entrevistador de campo
  • Entrevistador social
  • Estampador de tecido
  • Estoquista
  • Faxineiro
  • Fiscal de loja
  • Garçom
  • Instalador de equipamentos de telecomunicações 
  • Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
  • Jardineiro
  • Lixador de peças de metal
  • Mecânico de manutenção
  • Montador de andaimes
  • Montador de estruturas metálicas
  • Montador de máquinas
  • Oficial de manutenção
  • Operador de caixa
  • Operador de central de concreto
  • Operador de tratamento de água e esgoto
  • Operador de vendas (lojas)
  • Orientador de tráfego para estacionamentos
  • Pedreiro
  • Pintor de estruturas metálicas
  • Pintor de obras
  • Recepcionista em geral
  • Recreador
  • Repositor em supermercados
  • Repositor de mercadorias
  • Servente de limpeza
  • Servente de obras
  • Sinaleiro (orientação de guindastes e similares)
  • Soldador
  • Subgerente de restaurante
  • Técnico de sistema de automação industrial 
  • Vendedor no comércio de mercadorias
  • Vendedor interno

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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