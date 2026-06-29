Quase 900 vagas de emprego disponíveis no Sine de Vila Velha; veja
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, está disponibilizando um total de 895 vagas de emprego com carteira assinada nesta última segunda-feira do mês (29).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As oportunidades envolvem diversas áreas do mercado formal de trabalho da cidade e contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificações, ampliando as chances de contratação da mão de obra local.
Leia também: Supermercado em Cachoeiro abre vagas de emprego; veja como se candidatar
Os interessados devem comparecer à sede do Sine, localizada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado (se disponível). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Confira algumas as vagas disponíveis
- Açougueiro
- Ajudante de carga e descarga de mercadorias
- Ajudante de estruturas metálicas
- Ajudante de obras
- Ajudante de saneamento
- Armador de ferragens na construção civil
- Armazenista
- Assistente de vendas
- Atendente de bar
- atendente de lojas
- Atendente de telemarketing
- Atendente do setor de frios e laticínios
- Auxiliar de armazenamento
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar nos serviços de alimentação
- Balconista
- Barman
- Caldeireiro montador
- Carpinteiro de obras
- Chapista de lanchonete
- Confeiteiro
- Copeiro
- Copeiro de restaurante
- Cozinheiro de restaurante
- Cozinheiro geral
- Cumim
- Eletricista
- Embalador a mão
- Encarregado de obras
- Entrevistador de campo
- Entrevistador social
- Estampador de tecido
- Estoquista
- Faxineiro
- Fiscal de loja
- Garçom
- Instalador de equipamentos de telecomunicações
- Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
- Jardineiro
- Lixador de peças de metal
- Mecânico de manutenção
- Montador de andaimes
- Montador de estruturas metálicas
- Montador de máquinas
- Oficial de manutenção
- Operador de caixa
- Operador de central de concreto
- Operador de tratamento de água e esgoto
- Operador de vendas (lojas)
- Orientador de tráfego para estacionamentos
- Pedreiro
- Pintor de estruturas metálicas
- Pintor de obras
- Recepcionista em geral
- Recreador
- Repositor em supermercados
- Repositor de mercadorias
- Servente de limpeza
- Servente de obras
- Sinaleiro (orientação de guindastes e similares)
- Soldador
- Subgerente de restaurante
- Técnico de sistema de automação industrial
- Vendedor no comércio de mercadorias
- Vendedor interno
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726