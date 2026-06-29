Quem ganhou o Festival de Parintins 2026?

A definição do campeão do 59º Festival de Parintins aconteceu nesta segunda-feira (29), durante a apuração das notas que encerraram a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. A leitura das avaliações dos jurados foi realizada no Bumbódromo, em Parintins, diante de dirigentes e torcedores das duas agremiações.

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Ao longo de três noites de apresentações, os bois levaram à arena espetáculos marcados por alegorias de grande porte, toadas, rituais, lendas amazônicas e homenagens à cultura dos povos originários. O festival, considerado uma das maiores manifestações culturais do Brasil, mobiliza milhares de pessoas na ilha amazonense e atrai visitantes de diferentes regiões do país.

A apuração manteve o clima de expectativa até os momentos finais, com a soma das notas atribuídas aos diversos quesitos avaliados pelos jurados. A rivalidade entre os bois azul e vermelho voltou a transformar Parintins no centro das atenções da cultura popular brasileira.

Ao final da contagem das notas, o Boi Caprichoso conquistou o título do 59º Festival de Parintins, ampliando sua trajetória de conquistas na história da festa e garantindo mais um troféu para a nação azul e branca.