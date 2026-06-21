Resultado da Mega-Sena 3021 tem ganhador único e capixabas premiados

Um sortudo apostador levou, sozinho, o prêmio da Mega-Sena 3021 de R$ 39.427.096,38. A Caixa realizou o sorteio na noite deste sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 16, 19, 22, 24, 46 e 58.

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Além do prêmio milionário, o resultado também trouxe comemoração para o Espírito Santo. Dois capixabas acertaram a quina e levaram R$ 30.910,50 cada um. Ao todo, 65 apostas em todo o país fizeram cinco acertos.

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A quadra também premiou milhares de apostadores. Segundo a premiação do concurso, 3.942 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 840,14 cada.

Na faixa principal, a aposta vencedora foi registrada na lotérica Rancho da Sorte Loterias.

Como houve ganhador na faixa de seis acertos, o prêmio principal da Mega-Sena voltou ao valor inicial. A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (23), é de R$ 3,5 milhões.

Premiação da Mega-Sena 3021