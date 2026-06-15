Saiba como se inscrever no ‘Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026’
A iniciativa contempla cinco categorias
O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 está com inscrições abertas e busca reconhecer histórias de mulheres empreendedoras que transformam ideias em negócios de impacto social e econômico em todo o país.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa contempla cinco categorias — MEI, Pequenos Negócios, Produtora Rural e Artesanato, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. Oferecendo premiações em dinheiro, capacitações, mentorias e visibilidade nacional para as vencedoras.
Passo a passo da inscrição:
- Entre no site do prêmio, faça o login com sua conta do Sebrae e clique em “Inscreva-se”. Quem não tem conta, é só clicar em “Cadastre-se”.
- Preencha todas as informações solicitadas no formulário e clique em “Salvar e próximo”.
- Insira informações da sua empresa, respondendo a 10 perguntas do questionário (como funciona o seu negócio; como é o relacionamento da empresa com seus clientes, etc.). Cada resposta tem limite de até 2 mil caracteres.
- Por fim, a empreendedora pode gravar um vídeo de apresentação sobre o seu negócio com no máximo 2 minutos de duração. O envio do vídeo é opcional.
“O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) é uma das mais importantes iniciativas de valorização do empreendedorismo feminino no Brasil. Há 20 anos, reconhece e dá visibilidade a mulheres empreendedoras que se destacam pela inovação, gestão, visão de futuro e pelo impacto econômico e social de seus negócios”, Juliana Castro, gestora do Programa Plural no Sebrae/ES.
Serviço
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026
Período de inscrições: 27 de abril a 19 de junho
Regulamento e inscrição: https://sebrae.com.br/subsites/premio-sebrae-mulher-de-negocios
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