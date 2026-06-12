Selton Mello manda recado para Jennifer Lopez após fala sobre 'Ainda Estou Aqui'
No Instagram, JLo compartilhou uma série de fotos em Cannes, na França, e o ator brasileiro marcou presença nos comentários.
Recentemente, a cantora e atriz Jennifer Lopez fez um comentário emocionante sobre Ainda Estou Aqui, afirmando que o filme brasileiro a ajudou a lidar com o divórcio de Ben Affleck, de quem se separou no início do ano passado. Na última quinta-feira (11), Selton Mello, protagonista do longa, reagiu à fala da colega de profissão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No Instagram, JLo compartilhou uma série de fotos em Cannes, na França, e o ator brasileiro marcou presença nos comentários. “Obrigado pela sua comovente declaração sobre o nosso Ainda Estou Aqui”, escreveu Selton em inglês.
Leia também: David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown
Quem também já tinha reagido à fala foi Fernanda Torres, que estrela o filme ao lado do ator. Na Itália, onde ela recebeu um prêmio no Festival de Cinema de Taormina, a indicada ao Oscar chamou as declarações de J-Lo de “muito emocionantes”.
“Essa reação diz muito sobre o trabalho do Walter Salles diretor de Ainda Estou Aqui”, opinou Fernanda em conversa com a Variety. “É um filme político, mas também é sobre família.”
O que Jennifer Lopez disse sobre ‘Ainda Estou Aqui’
A cantora Jennifer Lopez se emocionou ao falar de Ainda Estou Aqui durante o podcast Films To Be Buried With, de Brett Goldstein, na última quarta-feira (10). Segundo ela, assistiu ao longa com o pai, David Lopez, em casa – e a produção a ajudou a entender a importância de sua família.
“Eu não sabia nada sobre quando me sentei para assistir”, contou. Ela afirmou ter se emocionado com a conexão da cena do início do filme, em que a família Paiva aparece toda junta na praia, com a cena final.
“Algo aconteceu na minha cabeça e eu comecei a chorar”, disse a cantora, afirmando que relacionou o filme a momentos que viveu com o seu pai e, depois, com os filhos. “Eu disse: ‘Pais são tão importantes’. E ele David Lopez veio até mim e agarrou o meu rosto. E ele disse: ‘Eu te amo e eu sempre vou te amar'”, relatou.
Jennifer disse que a cena “mudou sua vida naquele momento”. “Eu acho que, às vezes, quando somos crianças, não sabemos se nossos pais nos amam. … Ele sabia que era aquilo o que eu precisava ouvir e isso curou uma parte de mim que precisava ser curada para seguir em frente.”
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726