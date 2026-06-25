Sine Cachoeiro tem mais de 340 vagas de emprego nesta quinta-feira
O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Nesta quinta-feira (24), o Sine de Cachoeiro tem 346 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Leia também: Muniz Freire abre seleção para professores e apoio escolar
Como participar
Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil e organizado.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas completas
Acabador de granito — 5 vagas
Acabador de granito — 1 vaga
Acabador de granito — 1 vaga
Açougueiro — 3 vagas
Ajudante de açougueiro — 5 vagas
Ajudante de motorista — 1 vaga aceita PCD
Ajudante de motorista — 7 vagas
Ajudante de motorista — 1 vaga
Ajudante de obras — 2 vagas
Ajudante de obras — 10 vagas
Ajudante de padeiro — 2 vagas
Analista contábil — 2 vagas
Analista de marketing — 1 vaga aceita PCD
Analista fiscal — 2 vagas
Apontador de obras — 1 vaga
Assistente de segurança — 3 vagas aceitas PCD
Atendente / balconista — 1 vaga
Auxiliar administrativo de departamento pessoal — 1 vaga
Auxiliar administrativo — 1 vaga
Auxiliar de confeiteiro — 1 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal — 1 vaga
Auxiliar de limpeza — 1 vaga
Auxiliar de linha de produção — 5 vagas
Auxiliar de linha de produção / ajudante de pátio — 1 vaga
Auxiliar de linha de produção — 30 vagas
Auxiliar de linha de produção / ajudante de resinador — 1 vaga
Auxiliar de linha de produção / ajudante geral — 5 vagas
Auxiliar de linha de produção / ajudante geral — 10 vagas
Auxiliar de logística — 50 vagas
Auxiliar de marceneiro — 1 vaga
Auxiliar de mecânico de manutenção industrial — 5 vagas
Auxiliar de mecânico industrial — 1 vaga
Auxiliar de mecânico de automóveis — 1 vaga
Auxiliar de pessoal — 1 vaga
Auxiliar operacional noturno — 10 vagas aceitas PCD
Auxiliar operacional noturno — 1 vaga
Auxiliar técnico eletrônico — 1 vaga
Balconista — 3 vagas
Churrasqueiro — 2 vagas
Classificador de minérios — 1 vaga
Comprador — 2 vagas
Confeiteiro — 2 vagas
Conferente de carga e descarga — 2 vagas
Cortador de granito — 1 vaga
Cortador de granito — 5 vagas
Eletricista de instalação em veículos — 1 vaga
Reparador de linhas elétricas eletricista — 2 vagas
Empregada doméstica — 1 vaga
Ensacador — 5 vagas
Forneiro de padaria — 2 vagas
Greidista — 1 vaga
Gerência de atendimento e vendas — 1 vaga
Instalador de equipamentos de comunicação — 1 vaga
Instalador de sistemas fotovoltaicos — 1 vaga
Instalador reparador de linhas de telefone — 10 vagas
Lavador de chassi — 10 vagas
Lubrificador de máquinas de terraplanagem — 1 vaga
Marceneiro — 3 vagas
Marteleteiro / operador de máquina de mineração — 1 vaga
Mecânico de manutenção industrial / auxiliar — número de vagas não informado
Mecânico de manutenção industrial / auxiliar — número de vagas não informado
Motorista D — 3 vagas aceitas PCD
Motorista D — 10 vagas
Motorista de ônibus — 2 vagas
Motorista de caminhão 3/4 — 2 vagas
Motorista / operador de caminhão espargidor — 2 vagas
Motorista de caminhão-pipa — 1 vaga
Motorista de comboio — 1 vaga
Operador auxiliar de laminação — 1 vaga
Operador de caixa — 5 vagas
Operador de caixa — 5 vagas
Operador de máquina de mineração / marteleteiro — número de vagas não informado
Operador de máquina de corte a fio — 1 vaga
Operador de minicarregadeira / Bobcat — 2 vagas
Operador de pavimentadora recicladora asfáltica — 1 vaga
Operador de rolo — 3 vagas
Operador / motorista de caminhão espargidor — 1 vaga
Operador de perfuratriz — 1 vaga
Operador de ponte rolante — 3 vagas
Operador de produção — 5 vagas
Padeiro — 2 vagas
Pasteleiro — 1 vaga
Polidor de pedras — 1 vaga
Promotor de vendas — 2 vagas
Recepcionista em geral — 1 vaga
Recepcionista / atendente / caixa — 2 vagas
Recepcionista secretária — 1 vaga
Recepcionista / atendente / caixa — 1 vaga
Representante de vendas — 5 vagas aceitas PCD
Repositor / operador de loja — 10 vagas
Repositor de mercadorias — 5 vagas
Sinaleiro de obras — 4 vagas
Soldador — 3 vagas
Técnico instalador de fibras ópticas — 1 vaga
Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga
Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga
Vendedor do comércio varejista — 2 vagas
Vendedor do comércio atacadista — 10 vagas
Vidraceiro — 1 vaga
Vigia — 7 vagas
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726