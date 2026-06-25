Sine Cachoeiro tem mais de 340 vagas de emprego nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), o Sine de Cachoeiro tem 346 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

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Nesse sentido, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil e organizado.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas completas

Acabador de granito — 5 vagas

Acabador de granito — 1 vaga

Acabador de granito — 1 vaga

Açougueiro — 3 vagas

Ajudante de açougueiro — 5 vagas

Ajudante de motorista — 1 vaga aceita PCD

Ajudante de motorista — 7 vagas

Ajudante de motorista — 1 vaga

Ajudante de obras — 2 vagas

Ajudante de obras — 10 vagas

Ajudante de padeiro — 2 vagas

Analista contábil — 2 vagas

Analista de marketing — 1 vaga aceita PCD

Analista fiscal — 2 vagas

Apontador de obras — 1 vaga

Assistente de segurança — 3 vagas aceitas PCD

Atendente / balconista — 1 vaga

Auxiliar administrativo de departamento pessoal — 1 vaga

Auxiliar administrativo — 1 vaga

Auxiliar de confeiteiro — 1 vaga

Auxiliar de escrituração fiscal — 1 vaga

Auxiliar de limpeza — 1 vaga

Auxiliar de linha de produção — 5 vagas

Auxiliar de linha de produção / ajudante de pátio — 1 vaga

Auxiliar de linha de produção — 30 vagas

Auxiliar de linha de produção / ajudante de resinador — 1 vaga

Auxiliar de linha de produção / ajudante geral — 5 vagas

Auxiliar de linha de produção / ajudante geral — 10 vagas

Auxiliar de logística — 50 vagas

Auxiliar de marceneiro — 1 vaga

Auxiliar de mecânico de manutenção industrial — 5 vagas

Auxiliar de mecânico industrial — 1 vaga

Auxiliar de mecânico de automóveis — 1 vaga

Auxiliar de pessoal — 1 vaga

Auxiliar operacional noturno — 10 vagas aceitas PCD

Auxiliar operacional noturno — 1 vaga

Auxiliar técnico eletrônico — 1 vaga

Balconista — 3 vagas

Churrasqueiro — 2 vagas

Classificador de minérios — 1 vaga

Comprador — 2 vagas

Confeiteiro — 2 vagas

Conferente de carga e descarga — 2 vagas

Cortador de granito — 1 vaga

Cortador de granito — 5 vagas

Eletricista de instalação em veículos — 1 vaga

Reparador de linhas elétricas eletricista — 2 vagas

Empregada doméstica — 1 vaga

Ensacador — 5 vagas

Forneiro de padaria — 2 vagas

Greidista — 1 vaga

Gerência de atendimento e vendas — 1 vaga

Instalador de equipamentos de comunicação — 1 vaga

Instalador de sistemas fotovoltaicos — 1 vaga

Instalador reparador de linhas de telefone — 10 vagas

Lavador de chassi — 10 vagas

Lubrificador de máquinas de terraplanagem — 1 vaga

Marceneiro — 3 vagas

Marteleteiro / operador de máquina de mineração — 1 vaga

Mecânico de manutenção industrial / auxiliar — número de vagas não informado

Mecânico de manutenção industrial / auxiliar — número de vagas não informado

Motorista D — 3 vagas aceitas PCD

Motorista D — 10 vagas

Motorista de ônibus — 2 vagas

Motorista de caminhão 3/4 — 2 vagas

Motorista / operador de caminhão espargidor — 2 vagas

Motorista de caminhão-pipa — 1 vaga

Motorista de comboio — 1 vaga

Operador auxiliar de laminação — 1 vaga

Operador de caixa — 5 vagas

Operador de caixa — 5 vagas

Operador de máquina de mineração / marteleteiro — número de vagas não informado

Operador de máquina de corte a fio — 1 vaga

Operador de minicarregadeira / Bobcat — 2 vagas

Operador de pavimentadora recicladora asfáltica — 1 vaga

Operador de rolo — 3 vagas

Operador / motorista de caminhão espargidor — 1 vaga

Operador de perfuratriz — 1 vaga

Operador de ponte rolante — 3 vagas

Operador de produção — 5 vagas

Padeiro — 2 vagas

Pasteleiro — 1 vaga

Polidor de pedras — 1 vaga

Promotor de vendas — 2 vagas

Recepcionista em geral — 1 vaga

Recepcionista / atendente / caixa — 2 vagas

Recepcionista secretária — 1 vaga

Recepcionista / atendente / caixa — 1 vaga

Representante de vendas — 5 vagas aceitas PCD

Repositor / operador de loja — 10 vagas

Repositor de mercadorias — 5 vagas

Sinaleiro de obras — 4 vagas

Soldador — 3 vagas

Técnico instalador de fibras ópticas — 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho — 1 vaga

Vendedor do comércio varejista — 2 vagas

Vendedor do comércio atacadista — 10 vagas

Vidraceiro — 1 vaga

Vigia — 7 vagas