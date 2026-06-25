Sine de Anchieta abre 54 vagas de emprego nesta quinta (25)

O Sine de Anchieta divulgou, nesta quinta-feira (25), um painel atualizado com 54 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, com vagas em Anchieta, Piúma, Guarapari, área da Samarco e rota externa.

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Entre os destaques, aparecem funções ligadas à cozinha, construção civil, comércio, serviços, mecânica e operação de máquinas. Há oportunidades com exigência de experiência e também vagas para candidatos que não precisam comprovar atuação anterior na função.

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O cargo com maior número de oportunidades é ajudante de cozinha, que soma 11 vagas. Também há 8 vagas para cozinheiro, 6 para ajudante de estruturas metálicas, 3 para cuidador de idosos, 3 para copeiro e 3 para churrasqueiro.

Confira:

Ajudante de cozinha: 11 vagas

Cozinheiro: 8 vagas

Ajudante de estruturas metálicas: 6 vagas

Cuidador de idosos: 3 vagas

Copeiro: 3 vagas

Churrasqueiro: 3 vagas

Motorista intermunicipal: 2 vagas

Ajudante de motorista: 2 vagas

Operador manipulador de máquinas: 2 vagas

Ajudante de obra: 2 vagas

Também há vagas para padeiro, doméstica, auxiliar de mecânico de autos, alinhador de autos, mecânico de autos, acabador, serviços gerais, representante comercial autônomo, serralheiro de alumínio, operador de máquina a laser e motorista de caminhão.

O painel também informa uma vaga para auxiliar de mecânico de autos destinada a PCD, com atuação na área da Samarco. Para essa função, é exigida experiência e ensino médio completo.

As exigências variam conforme cada cargo. Algumas oportunidades pedem ensino fundamental, ensino médio, habilitação ou experiência na função. Outras não exigem escolaridade ou experiência.

De acordo com o Sine, as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.