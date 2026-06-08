Suspeito atira contra PM e foge durante operação em Piúma

Uma operação da Polícia Militar terminou em confronto armado na noite de domingo (7), no bairro Céu Azul, em Piúma. Segundo a corporação, um suspeito apontado por moradores como envolvido com o tráfico de drogas e portador de arma de fogo atirou contra os militares durante uma tentativa de abordagem e conseguiu fugir.

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De acordo com a ocorrência, equipes da PM receberam denúncias de que um homem estaria comercializando entorpecentes em uma residência na Rua Limeira. Ao chegarem ao local para averiguação, os policiais afirmaram ter visualizado um indivíduo armado em frente ao imóvel.

Ainda conforme o relato policial, ao perceber a presença da viatura, o suspeito efetuou disparos contra a equipe. Diante da agressão, um dos militares revidou para cessar a ameaça. Após os tiros, o homem correu para dentro da residência e trancou o portão, dificultando a entrada dos agentes.

Durante a continuidade da ação, os policiais precisaram acessar o imóvel pelo muro. Segundo a PM, cães avançaram contra a equipe durante a incursão, sendo necessário um disparo para conter um dos animais. O suspeito, entretanto, aproveitou a movimentação para escapar pelos fundos da residência, utilizando uma escada que dava acesso a um terreno baldio e à rua de trás.

Outras equipes foram acionadas para prestar apoio e realizar buscas na região, mas o homem não foi localizado.

Drogas, munições e materiais do tráfico foram apreendidos

Durante as buscas na residência, os militares encontraram diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas. Foram apreendidas pedras de crack já embaladas para venda, 19 pinos com substância semelhante à cocaína, porções de maconha e haxixe, além de balança de precisão, embalagens utilizadas no preparo dos entorpecentes e uma faca com resíduos de droga.

A equipe também localizou 10 munições calibre .38 e quatro munições calibre .32, além de uma câmera utilizada para monitorar a movimentação da rua.

Segundo a PM, o local funcionava como ponto de venda de drogas, com atendimento realizado diretamente pelo portão da residência.

Duas pessoas foram encaminhadas à delegacia

Durante a ocorrência, um homem e uma mulher foram encontrados no imóvel. Em depoimento aos policiais, o homem informou que o suspeito que efetuou os disparos era conhecido pelo apelido de “Luquinhas”. Já a mulher relatou ser irmã da proprietária da residência.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que a ocorrência será investigada pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munições e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, em razão dos disparos efetuados contra a equipe policial.