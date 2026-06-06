Suspeito de matar madrasta a tiros é preso em Cachoeiro

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (5) Paulo César de Almeida Junior, apontado como principal suspeito de matar a própria madrasta, Flaviana Granzieiri, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão ocorreu em um bar localizado no bairro onde o crime foi registrado.

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Flaviana foi assassinada a tiros no dia 15 de maio. Na ocasião, familiares socorreram a vítima e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marbrasa. Ela deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória, em decorrência de uma hemorragia provocada por ferimentos causados por arma de fogo.

A vítima apresentava três perfurações, sendo uma na axila esquerda, uma na axila direita e outra na região do queixo. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, Flaviana não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com as investigações, Paulo César de Almeida Junior, enteado da vítima, é apontado como autor dos disparos. O homicídio aconteceu nas proximidades do Supermercado Matielo, na Rua Elza de Souza Machado, no bairro Gilson Carone.

Após o crime, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pelas autoridades. Ele foi localizado e preso nesta sexta-feira (5), durante uma ação policial realizada no bairro Gilson Carone. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime e concluir o inquérito.