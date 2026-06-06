Suspeitos atropelam cadela da PM em Vila Velha
Durante uma abordagem policial em Vila Velha, suspeitos em uma moto furtada atropelaram a cadela da PM Sindy e fugiram. Um homem foi preso e outro conseguiu escapar.
Uma tentativa de fuga terminou com uma cadela da Polícia Militar gravemente ferida na noite desta quinta-feira (4), no bairro Barramares, em Vila Velha. Dois suspeitos que estavam em uma motocicleta furtada avançaram contra os policiais durante uma abordagem e acabaram atropelando a cadela Sindy, que participava da operação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o boletim de ocorrência, os militares só não foram atingidos porque conseguiram desviar rapidamente da motocicleta. Após a investida, o veículo caiu no chão, mas o condutor conseguiu fugir a pé.
O motorista foi identificado como Marcos Antônio Rodrigues Santos, conhecido como “Endrik”. Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como gerente do tráfico de drogas na região de João Goulart e conseguiu escapar do cerco policial.
Já o passageiro da motocicleta, identificado como Wesley Alves Souza, de 19 anos, foi detido no local. Aos policiais, ele confessou que a moto era produto de furto e que ele e Marcos Antônio utilizavam o veículo para realizar o chamado “corre” do tráfico.
Wesley sofreu escoriações nos joelhos e nas mãos em decorrência da queda da motocicleta e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. A cadela Sindy recebeu atendimento veterinário após o atropelamento. O estado de saúde do animal foi considerado grave.
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