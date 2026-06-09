Terça (8) com vagas de empregos disponíveis no Sine de Cachoeiro
O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Nesta terça-feira (8), o Sine de Cachoeiro está com 246 bagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diversos setores da economia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.
O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Sine
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
Vagas completas
Destaques com maior número de vagas
- Servente de Obras – 50 vagas
- Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas
- Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas
- Atendente de Balcão – 10 vagas
- Eletricista Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas
- Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas
- Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas
Construção Civil
- Servente de Obras – 50 vagas
- Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas
- Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas
- Eletricista Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas
- Carpinteiro – 3 vagas
- Ajudante de Obras – 2 vagas
- Armador de Ferragens – 2 vagas
- Ajudante de Armador de Ferragens – 2 vagas
- Encarregado de Obra – 1 vaga
- Lubrificador – 1 vaga
Mármore e Granito
- Acabador de Granito – 7 vagas
- Cortador de Pedras (Granito) – 5 vagas
- Operador de Ponte Rolante – 4 vagas
- Torneiro Mecânico – 3 vagas
- Aplicador de Resinas (Resinador) – 1 vaga
- Cortador de Granito – 1 vaga
- Classificador de Minérios (Chapas) – 1 vaga
- Serrador de Pedras – 1 vaga
- Operador de Tesoura Mecânica/Cortador – 1 vaga
- Polidor de Pedras – 2 vagas
- Ensacador – 5 vagas
Indústria e Produção
- Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas
- Auxiliar de Linha de Produção (Mineração) – 5 vagas
- Operador de Produção (Mineração) – 5 vagas
- Mecânico Industrial de Equipamentos – 5 vagas
- Operador Auxiliar de Laminação – 1 vaga
- Auxiliar de Linha de Produção (Ferragens) – 2 vagas
Transporte e Logística
- Motorista de Ônibus Urbano – 5 vagas
- Motorista Categoria D – 3 vagas
- Cobrador de Transporte Coletivo – 5 vagas
- Ajudante de Motorista – 12 vagas
- Auxiliar Operacional Noturno – 1 vaga
- Estoquista – 1 vaga
Comércio e Vendas
- Assistente de Loja e Vendas – 6 vagas
- Promotor de Vendas – 2 vagas
- Vendedor de Comércio Varejista – 2 vagas
- Representante de Vendas – 1 vaga
- Agente de Vendas e Serviços (SDR) – 1 vaga
- Gerência de Atendimento e Vendas – 3 vagas
Alimentação e Restaurantes
- Atendente de Balcão – 10 vagas
- Churrasqueiro – 2 vagas
- Cozinheiro(a) – 2 vagas
- Garçom – 2 vagas
- Chapista de Lanchonete – 2 vagas
- Pizzaiolo – 2 vagas
Administração, Escritório e Contabilidade
- Assistente Administrativo (aceita PCD) – 1 vaga
- Analista Contábil – 2 vagas
- Analista Fiscal – 1 vaga
- Auxiliar de Escrituração Fiscal – 1 vaga
- Auxiliar de Pessoal – 2 vagas
Tecnologia e Telecomunicações
- Técnico Instalador de Fibras Ópticas – 1 vaga
- Instalador de Equipamentos de Comunicação – 1 vaga
- Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas
- Auxiliar Técnico Eletrônico – 1 vaga
Saúde e Educação
- Nutricionista – 1 vaga
- Auxiliar de Saúde Bucal – 1 vaga
- Orientador Fisiocorporal (Professor de Musculação) – 1 vaga
- Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Serviços Gerais
- Auxiliar de Limpeza Noturno – 5 vagas
- Empregada Doméstica – 2 vagas
- Controlador de Pragas (Dedetizador) – 1 vaga
Total de oportunidades
O painel reúne 296 vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim, com oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas que não exigem experiência e algumas destinadas também a pessoas com deficiência (PCD).
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