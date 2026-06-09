Oportunidades

Terça (8) com vagas de empregos disponíveis no Sine de Cachoeiro

O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Sine de Cachoeiro
Foto: Freepik

Nesta terça-feira (8), o Sine de Cachoeiro está com 246 bagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diversos setores da economia.

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As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.

O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Sine

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

Vagas completas

Destaques com maior número de vagas

  • Servente de Obras – 50 vagas
  • Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas
  • Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas
  • Atendente de Balcão – 10 vagas
  • Eletricista Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas
  • Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas
  • Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas

Construção Civil

  • Servente de Obras – 50 vagas
  • Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas
  • Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas
  • Eletricista Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas
  • Carpinteiro – 3 vagas
  • Ajudante de Obras – 2 vagas
  • Armador de Ferragens – 2 vagas
  • Ajudante de Armador de Ferragens – 2 vagas
  • Encarregado de Obra – 1 vaga
  • Lubrificador – 1 vaga

Mármore e Granito

  • Acabador de Granito – 7 vagas
  • Cortador de Pedras (Granito) – 5 vagas
  • Operador de Ponte Rolante – 4 vagas
  • Torneiro Mecânico – 3 vagas
  • Aplicador de Resinas (Resinador) – 1 vaga
  • Cortador de Granito – 1 vaga
  • Classificador de Minérios (Chapas) – 1 vaga
  • Serrador de Pedras – 1 vaga
  • Operador de Tesoura Mecânica/Cortador – 1 vaga
  • Polidor de Pedras – 2 vagas
  • Ensacador – 5 vagas

Indústria e Produção

  • Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas
  • Auxiliar de Linha de Produção (Mineração) – 5 vagas
  • Operador de Produção (Mineração) – 5 vagas
  • Mecânico Industrial de Equipamentos – 5 vagas
  • Operador Auxiliar de Laminação – 1 vaga
  • Auxiliar de Linha de Produção (Ferragens) – 2 vagas

Transporte e Logística

  • Motorista de Ônibus Urbano – 5 vagas
  • Motorista Categoria D – 3 vagas
  • Cobrador de Transporte Coletivo – 5 vagas
  • Ajudante de Motorista – 12 vagas
  • Auxiliar Operacional Noturno – 1 vaga
  • Estoquista – 1 vaga

Comércio e Vendas

  • Assistente de Loja e Vendas – 6 vagas
  • Promotor de Vendas – 2 vagas
  • Vendedor de Comércio Varejista – 2 vagas
  • Representante de Vendas – 1 vaga
  • Agente de Vendas e Serviços (SDR) – 1 vaga
  • Gerência de Atendimento e Vendas – 3 vagas

Alimentação e Restaurantes

  • Atendente de Balcão – 10 vagas
  • Churrasqueiro – 2 vagas
  • Cozinheiro(a) – 2 vagas
  • Garçom – 2 vagas
  • Chapista de Lanchonete – 2 vagas
  • Pizzaiolo – 2 vagas

Administração, Escritório e Contabilidade

  • Assistente Administrativo (aceita PCD) – 1 vaga
  • Analista Contábil – 2 vagas
  • Analista Fiscal – 1 vaga
  • Auxiliar de Escrituração Fiscal – 1 vaga
  • Auxiliar de Pessoal – 2 vagas

Tecnologia e Telecomunicações

  • Técnico Instalador de Fibras Ópticas – 1 vaga
  • Instalador de Equipamentos de Comunicação – 1 vaga
  • Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas
  • Auxiliar Técnico Eletrônico – 1 vaga

Saúde e Educação

  • Nutricionista – 1 vaga
  • Auxiliar de Saúde Bucal – 1 vaga
  • Orientador Fisiocorporal (Professor de Musculação) – 1 vaga
  • Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga

Serviços Gerais

  • Auxiliar de Limpeza Noturno – 5 vagas
  • Empregada Doméstica – 2 vagas
  • Controlador de Pragas (Dedetizador) – 1 vaga

Total de oportunidades

O painel reúne 296 vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim, com oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas que não exigem experiência e algumas destinadas também a pessoas com deficiência (PCD).

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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