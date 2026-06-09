Terça (8) com vagas de empregos disponíveis no Sine de Cachoeiro

Nesta terça-feira (8), o Sine de Cachoeiro está com 246 bagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diversos setores da economia.

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As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.

O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Sine

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

Vagas completas

Destaques com maior número de vagas

Servente de Obras – 50 vagas

Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas

Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas

Atendente de Balcão – 10 vagas

Eletricista Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas

Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas

Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas

Construção Civil

Servente de Obras – 50 vagas

Apontador de Obras (aceita PCD) – 10 vagas

Operador de Máquinas (aceita PCD) – 10 vagas

Eletricista Corrente Contínua (aceita PCD) – 10 vagas

Carpinteiro – 3 vagas

Ajudante de Obras – 2 vagas

Armador de Ferragens – 2 vagas

Ajudante de Armador de Ferragens – 2 vagas

Encarregado de Obra – 1 vaga

Lubrificador – 1 vaga

Mármore e Granito

Acabador de Granito – 7 vagas

Cortador de Pedras (Granito) – 5 vagas

Operador de Ponte Rolante – 4 vagas

Torneiro Mecânico – 3 vagas

Aplicador de Resinas (Resinador) – 1 vaga

Cortador de Granito – 1 vaga

Classificador de Minérios (Chapas) – 1 vaga

Serrador de Pedras – 1 vaga

Operador de Tesoura Mecânica/Cortador – 1 vaga

Polidor de Pedras – 2 vagas

Ensacador – 5 vagas

Indústria e Produção

Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas

Auxiliar de Linha de Produção (Mineração) – 5 vagas

Operador de Produção (Mineração) – 5 vagas

Mecânico Industrial de Equipamentos – 5 vagas

Operador Auxiliar de Laminação – 1 vaga

Auxiliar de Linha de Produção (Ferragens) – 2 vagas

Transporte e Logística

Motorista de Ônibus Urbano – 5 vagas

Motorista Categoria D – 3 vagas

Cobrador de Transporte Coletivo – 5 vagas

Ajudante de Motorista – 12 vagas

Auxiliar Operacional Noturno – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Comércio e Vendas

Assistente de Loja e Vendas – 6 vagas

Promotor de Vendas – 2 vagas

Vendedor de Comércio Varejista – 2 vagas

Representante de Vendas – 1 vaga

Agente de Vendas e Serviços (SDR) – 1 vaga

Gerência de Atendimento e Vendas – 3 vagas

Alimentação e Restaurantes

Atendente de Balcão – 10 vagas

Churrasqueiro – 2 vagas

Cozinheiro(a) – 2 vagas

Garçom – 2 vagas

Chapista de Lanchonete – 2 vagas

Pizzaiolo – 2 vagas

Administração, Escritório e Contabilidade

Assistente Administrativo (aceita PCD) – 1 vaga

Analista Contábil – 2 vagas

Analista Fiscal – 1 vaga

Auxiliar de Escrituração Fiscal – 1 vaga

Auxiliar de Pessoal – 2 vagas

Tecnologia e Telecomunicações

Técnico Instalador de Fibras Ópticas – 1 vaga

Instalador de Equipamentos de Comunicação – 1 vaga

Instalador/Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas

Auxiliar Técnico Eletrônico – 1 vaga

Saúde e Educação

Nutricionista – 1 vaga

Auxiliar de Saúde Bucal – 1 vaga

Orientador Fisiocorporal (Professor de Musculação) – 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga

Serviços Gerais

Auxiliar de Limpeza Noturno – 5 vagas

Empregada Doméstica – 2 vagas

Controlador de Pragas (Dedetizador) – 1 vaga

Total de oportunidades

O painel reúne 296 vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim, com oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas que não exigem experiência e algumas destinadas também a pessoas com deficiência (PCD).