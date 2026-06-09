Últimos dias para se inscrever no 'Prêmio Sebrae Mulher de Negócios’ 2026

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que surgiu em 2004 voltado para transformar ideias em resultados e gerar reconhecimento ao empreendedorismo feminino, está com inscrições abertas. Mais de 200 mulheres já foram premiadas.

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O prêmio foi feito para mulheres empreendedoras, CIS ou TRANS, com mais de 18 anos que sejam artesãs, produtoras rurais, proprietárias de pequenos negócios enquadrados nos portes microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedora individual (MEI) com CNPJ e com, no mínimo, 1 ano de abertura de empresa (data de abertura igual ou anterior a 01/01/2025, conforme consta do CNPJ).

“Ao longo de duas décadas, o prêmio revelou histórias inspiradoras de mulheres que superaram barreiras sociais, econômicas e culturais para construir negócios sólidos e inovadores. Muitas participantes relataram que o reconhecimento proporcionado pelo prêmio abriu portas para novos mercados, ampliou sua rede de contatos, fortaleceu sua marca e aumentou sua confiança como líderes empresariais” afirma Juliana Castro, gestora do Programa Plural no Sebrae/ES.

Premiação

Na categoria ouro o prêmio será de R$ 50 mil, o vencedor receberá uma capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional; Missão técnica e mentoria online de 1 hora com especialista.

Na categoria Prata o prêmio será de R$ 30 mil; capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional e missão técnica.

Na categoria Bronze o vencedor ganhará R$ 20 mil; capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional e missão técnica

Como funciona?

Para participar o candidato deve:

1° – inscrição gratuita: Inscrição gratuita nas categorias, Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEl, Ciência e Tecnologia ou Negócios Internacionais;

2° – validação: inscrições incompletas, fora do prazo ou irregulares serão desclassificadas. A empresa deve estar com as obrigações fiscais em dia.

3° – Etapa Estadual: escolha de até cinco candidatas por estado e DF, sendo uma por categoria.

4° – Etapa Regional: O júri avalia as candidatas, e apenas uma por categoria avança para a Etapa Nacional.

5° – Etapa Nacional: As 35 vencedoras da Etapa Regional participam da premiação e são avaliadas por uma comissão nacional.

6° – Vencedoras: escolha das 15 vencedoras nacionais: Ouro, Prata e Bronze em cada uma das 5 categorias disponíveis.

Serviço

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Período de inscrições: 27 de abril a 19 de junho

Regulamento e inscrição: https://sebrae.com.br/subsites/premio-sebrae-mulher-de-negocios