VÍDEO | Jovem perde perna após ataque de tubarão

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por um tubarão na manhã desta segunda-feira (1º), na Praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos severos em uma das pernas durante o ataque. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia antes de ser encaminhada a uma unidade hospitalar para estabilização. Em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração em uma UTI móvel do Samu.

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Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a vítima sendo socorrida por pessoas que estavam no local logo após o ataque. Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento.

O caso ocorreu nas proximidades da Rua Padre Bernardino Pessoa, em um trecho da Praia de Boa Viagem conhecido pela recorrência de alertas relacionados à presença de tubarões.

O ataque acontece menos de 24 horas após outro incidente semelhante registrado na Região Metropolitana do Recife. No domingo (31), um menino de 11 anos foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A criança foi socorrida em estado gravíssimo e permanece sob cuidados médicos.

As autoridades seguem acompanhando os casos e reforçam as orientações de segurança para banhistas nas áreas consideradas de maior risco para esse tipo de ocorrência.