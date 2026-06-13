Vila Velha: macrodrenagem do Canal da Costa avança com recursos do Fundo Cidades

Quem passa ou circula pela Praia da Costa vê o avanço nas obras de macrodrenagem e tamponamento do Canal da Costa, um investimento com repasse de recursos do Governo do Espírito Santo à prefeitura municipal, por meio do Fundo Cidades, que visa a livrar milhares de moradores e visitantes do local dos históricos alagamentos registrados em períodos chuvosos.

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Em Vila Velha, na macrodrenagem do Canal da Costa vêm sendo instaladas galerias duplas de concreto e aço, medindo 4,10 metros de largura por 3 metros de altura, em 800 metros de extensão. A obra, que está com percentual de execução de mais de 70%, permitirá o escoamento das águas pluviais para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Foz da Costa, construída pelo Governo em 2022.

Sobre as galerias tamponadas será construído um parque linear dotado, entre outros equipamentos, de pista de skate, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo society, “pracão” (para pets), parquinho infantil, área para motorhome, academia ao ar livre, bicicletários e estacionamento para carros e motocicletas

De acordo com informações do site da prefeitura, a antiga ponte da Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, já foi demolida e avançam as instalações das novas galerias que vão compor a estrutura da travessia sobre o Canal da Costa e permitirão a construção de uma nova passagem de pedestres e veículos.

“É mais uma obra de adaptação às mudanças climáticas que realizamos em parceria com a gestão municipal para tornar Vila Velha mais resistente aos efeitos extremos do clima, e que também criará sobre o tamponamento do canal um espaço de convivência para a população”, explica o secretário de Estado do Governo, Pedro Caçador Neto. Ele ressalta que obras de prevenção e redução dos impactos do clima já foram entregues e vêm sendo realizadas em parceria com prefeituras de todas as regiões do Estado, sob as lideranças do ex-governador Renato Casagrande e do governador Ricardo Ferraço.

Em todo o município de Vila Velha, somente com recursos provenientes do Fundo Cidades, os investimentos do Governo do Estado, em parceria com a gestão municipal, superam R$ 112 milhões.