Zema nega proximidade com Flávio Bolsonaro e reacende briga

Romeu Zema (Novo-MG) reacendeu o conflito com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nesta sexta-feira (19), o ex-governador de Minas Gerais disse que nunca foi próximo ao parlamentar e voltou a criticar a relação entre Flávio e Daniel Vorcaro.

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“Não concordo com quem lida com esse banqueiro que mostrou ser um grande bandido. Não posso aplaudir ninguém que se aproximou dele”, afirmou Zema. Ele se referia ao caso Dark Horse, episódio em que um áudio vazado mostra o pré-candidato à Presidência e filho de Jair Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro.

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Apesar de negar proximidade com Flávio, Zema esteve com o senador durante evento do setor pecuário realizado em Belo Horizonte no início de junho. Os dois dividiram palanque e brindaram com copos de leite. Na ocasião, Zema chegou a declarar que “a direita está mais unida do que nunca”. Aquele foi o primeiro encontro entre os dois pré-candidatos à Presidência após o ex-governador de Minas classificar o caso Dark Horse como “imperdoável”.

A união, porém, não durou muito. Dez dias após o evento em que selaram a amizade, Romeu Zema voltou a criticar Flávio pelo envolvimento com Daniel Vorcaro. Em entrevista ao canal Brasil Paralelo, Zema disse: “Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele”. As declarações foram dadas no dia 12 de junho.

As declarações geraram reação imediata no campo bolsonarista. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou o X para defender o irmão e sugerir um rompimento com o Partido Novo.

O desconforto chegou à própria legenda de Zema. O diretório estadual do Novo em Santa Catarina retirou o convite ao pré-candidato para o 7º Encontro Estadual do partido, marcado para 4 de julho em Joinville, e advertiu que poderá se posicionar contra sua indicação caso não haja “mudança drástica e imediata” na equipe de comunicação da campanha.