53° Feira do Empreendedor movimenta a cidade de Alegre no próximo sábado

Alegre recebe, no próximo sábado (1°), mais uma edição da Feira do Empreendedor. O evento será realizado na Praça da Maçonaria, a partir das 18h. A programação será voltada para o fortalecimento do empreendedorismo, economia e cultura local.

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A feira foi desenvolvida com o objetivo de valorizar os empreendedores locais, artesãos, a gastronomia e a cultura do município. Além disso, a iniciativa também fortalece o desenvolvimento da cidade com oportunidades para pequenos negócios.

Durante o evento, o público poderá aproveitar a grande variedade de comidas e bebidas. A programação contará com show ao vivo de Marcos Tuim, garantindo muita música e entretenimento para toda a família.

A organização reforça o convite para que pequenos moradores e visitantes prestigiem a programação local, fortalecendo o empreendedorismo em mais uma noite de cultura, lazer e desenvolvimento no munícipio.