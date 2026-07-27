53° Feira do Empreendedor movimenta a cidade de Alegre no próximo sábado
O evento reunirá empreendedores locais, artesãos, gastronomia e atrações culturais. A programação também contará com show ao vivo de Marcos Tuim e opções de comidas e bebidas para moradores e visitantes.
Alegre recebe, no próximo sábado (1°), mais uma edição da Feira do Empreendedor. O evento será realizado na Praça da Maçonaria, a partir das 18h. A programação será voltada para o fortalecimento do empreendedorismo, economia e cultura local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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A feira foi desenvolvida com o objetivo de valorizar os empreendedores locais, artesãos, a gastronomia e a cultura do município. Além disso, a iniciativa também fortalece o desenvolvimento da cidade com oportunidades para pequenos negócios.
Durante o evento, o público poderá aproveitar a grande variedade de comidas e bebidas. A programação contará com show ao vivo de Marcos Tuim, garantindo muita música e entretenimento para toda a família.
A organização reforça o convite para que pequenos moradores e visitantes prestigiem a programação local, fortalecendo o empreendedorismo em mais uma noite de cultura, lazer e desenvolvimento no munícipio.
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