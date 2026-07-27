A Lotofácil tá acumulada! Com prêmio de R$ 9 milhões, especialista revela palpites

A Lotofácil continua atraindo a atenção de apostadores em todo o Brasil após o concurso 3745 terminar sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, de número 3746, está estimado em impressionantes R$ 9 milhões, um valor considerado altamente atrativo para quem busca mudar de vida.

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Resumo do último sorteio (Concurso 3745)

No concurso anterior, as dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 24. O resultado apresentou uma distribuição de sete números ímpares e oito pares, com nove dezenas na moldura. Um detalhe que chamou a atenção dos analistas foi a formação de uma sequência rara de sete dezenas seguidas, do 04 ao 10.

Análise de Tendências e Dezenas Quentes

Para o concurso 3746, os apostadores devem ficar atentos ao fato de que o ciclo atual foi encerrado, o que significa que todas as 25 dezenas foram sorteadas nos últimos cinco concursos. Com o início de um novo ciclo, a análise do comportamento individual de cada dezena torna-se essencial.

De acordo com o especialista Weverton, do canal LotoSport, as dezenas mais fortes no momento são:

Dezena 05: Considerada a “estrela”, está saindo há nove concursos seguidos.

Considerada a “estrela”, está saindo há nove concursos seguidos. Dezenas 09 e 23: Ambas com alta frequência, aparecendo em oito dos últimos sorteios.

Ambas com alta frequência, aparecendo em oito dos últimos sorteios. Outros destaques: As dezenas 02, 04, 11, 13 e 21 também apresentam comportamento firme e boa probabilidade de retorno.

Por outro lado, as dezenas que estão há mais tempo sem aparecer (atrasadas) são a 11, 15 e 25, todas ausentes há dois concursos.

Sugestão de Palpites para o Concurso 3746

Para auxiliar os apostadores, foi montado um palpite abrangente com 21 dezenas:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24.

A partir desse grupo, uma sugestão de jogo com 15 dezenas (dentro dos padrões estatísticos de 7 ímpares e 9 na moldura) inclui:

01, 02, 04, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 22 e 24.

Dicas de Ouro

Especialistas recomendam que, ao montar seus jogos de 15 dezenas, os apostadores busquem manter o equilíbrio padrão da Lotofácil: 7 a 9 ímpares, 8 a 10 dezenas repetidas do sorteio anterior e 9 a 11 dezenas na moldura. Com o prêmio acumulado em R$ 9 milhões, a estratégia e a análise de movimentação das dezenas podem ser o diferencial para conquistar a faixa principal.