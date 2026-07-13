Alegre celebra história e cultura das famílias de origem libanesa
Programação especial destacou a história, a memória, a cultura e a contribuição das famílias de origem libanesa para a formação do município.
A Prefeitura Municipal de Alegre realizou a primeira edição do Festival do Imigrante Libanês, uma programação especial dedicada à valorização da história, da memória, da cultura e da contribuição das famílias de origem libanesa para a formação social, econômica e cultural do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mais do que um evento cultural, o festival representou um importante gesto de reconhecimento às raízes que ajudaram a construir a identidade alegrense. A imigração libanesa deixou marcas profundas em Alegre, seja no comércio, na arquitetura, nas tradições familiares, no empreendedorismo, na gastronomia, na religiosidade, na vida comunitária e no desenvolvimento local. Ao longo das gerações, essas famílias passaram a integrar de forma significativa a história da cidade, contribuindo para o crescimento do município e para a diversidade cultural que hoje compõe o povo alegrense.
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A programação teve início com atividades voltadas à valorização do patrimônio histórico e cultural, com destaque para as visitas guiadas ao Solar Miguel Simão, um dos espaços mais simbólicos da cidade. O prédio histórico recebeu estudantes da rede pública, moradores e visitantes, proporcionando uma verdadeira imersão na trajetória das famílias libanesas na região do Caparaó. O momento permitiu aproximar as novas gerações dessa importante herança cultural, fortalecendo o sentimento de pertencimento e preservação da memória local.
A abertura oficial aconteceu no dia 28 de junho, data instituída no município como o Dia do Imigrante Libanês. Na ocasião, o Solar Miguel Simão recebeu ornamentação especial com bandeiras do Líbano, reforçando a homenagem às famílias que ajudaram a escrever capítulos importantes da história de Alegre. O público presente também pôde acompanhar momentos culturais e a presença da Rainha Libanesa 2026, Priscila Simão, figura simbólica da programação oficial.
O festival também contou com atividades na Praça 6 de Janeiro, reunindo gastronomia típica, artesanato, apresentações culturais, dança, música e momentos de integração entre a comunidade. A feira gastronômica trouxe sabores que fazem parte da tradição libanesa, aproximando o público da culinária que atravessou gerações e se tornou símbolo de afeto, partilha e identidade familiar.
Entre os destaques da programação cultural estiveram apresentações de dança do ventre, cortejos culturais, shows musicais e a realização do Corre Alegre – Edição Imigrante Libanês, que uniu esporte, cultura e participação popular em uma proposta de ocupação saudável e festiva dos espaços públicos.
Para a Administração Municipal, a realização do 1º Festival do Imigrante Libanês fortalece a política de valorização da cultura, do turismo, da memória e do patrimônio histórico de Alegre. A iniciativa também reafirma o compromisso do município com a preservação das tradições que compõem a sua identidade, reconhecendo que uma cidade se constrói a partir das contribuições de muitos povos, famílias e histórias.
O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, em parceria com a Casa da Cultura de Alegre, e consolidou-se como uma importante ação de resgate histórico, valorização cultural e promoção turística.
Ao celebrar a imigração libanesa, Alegre também celebrou a força de sua própria história. Uma história marcada pelo trabalho, pela fé, pela união das famílias, pelo empreendedorismo e pela capacidade de transformar diferentes culturas em uma identidade coletiva rica, diversa e profundamente humana.
Com a primeira edição do Festival do Imigrante Libanês, o município dá um passo importante para manter viva essa memória e transformar o reconhecimento histórico em uma agenda permanente de valorização cultural, educação patrimonial, turismo e pertencimento.
A Prefeitura Municipal de Alegre agradece a participação de todos os envolvidos, das famílias homenageadas, dos visitantes, dos estudantes, dos empreendedores, dos artistas, dos servidores e de todos que contribuíram para o sucesso da programação.
O 1º Festival do Imigrante Libanês deixa como legado uma mensagem clara: preservar a memória é também construir o futuro. E Alegre segue reconhecendo, valorizando e celebrando as histórias que fizeram e continuam fazendo parte da construção do município.
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