Alegre reforça arborização urbana como aliada contra o calor

A cidade de Alegre tem adotado medidas de arborização urbana para para melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer a adaptação da cidade às mudanças climáticas.

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Em períodos de temperaturas mais elevadas e eventos climáticos intensos, as áreas verdes ajudam a reduzir as chamadas ilhas de calor, aumentam a umidade do ar, oferecem sombra e contribuem para o bem-estar da comunidade.

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Além disso, a vegetação também auxilia na drenagem das águas da chuva. Com isso, as árvores ajudam a reduzir o escoamento superficial e a mitigar impactos provocados por chuvas intensas.

Conhecida como Cidade Jardim, Alegre possui forte identidade ligada às áreas verdes. Por isso, preservar e ampliar a arborização urbana significa investir em saúde ambiental, conforto térmico e qualidade de vida.

A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads) desenvolve ações de educação ambiental, arborização e conservação dos espaços verdes no município.

Segundo a administração municipal, cuidar das árvores também é cuidar do futuro da cidade, tornando Alegre mais bonita, sustentável e preparada para os desafios climáticos.