Alegre reforça arborização urbana como aliada contra o calor
Prefeitura destaca que áreas verdes ajudam a reduzir ilhas de calor, melhorar o conforto térmico e tornar a cidade mais resiliente às mudanças climáticas.
A cidade de Alegre tem adotado medidas de arborização urbana para para melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer a adaptação da cidade às mudanças climáticas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em períodos de temperaturas mais elevadas e eventos climáticos intensos, as áreas verdes ajudam a reduzir as chamadas ilhas de calor, aumentam a umidade do ar, oferecem sombra e contribuem para o bem-estar da comunidade.
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Além disso, a vegetação também auxilia na drenagem das águas da chuva. Com isso, as árvores ajudam a reduzir o escoamento superficial e a mitigar impactos provocados por chuvas intensas.
Conhecida como Cidade Jardim, Alegre possui forte identidade ligada às áreas verdes. Por isso, preservar e ampliar a arborização urbana significa investir em saúde ambiental, conforto térmico e qualidade de vida.
A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads) desenvolve ações de educação ambiental, arborização e conservação dos espaços verdes no município.
Segundo a administração municipal, cuidar das árvores também é cuidar do futuro da cidade, tornando Alegre mais bonita, sustentável e preparada para os desafios climáticos.
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