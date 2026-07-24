APAC de Cachoeiro abre seleção com salário de R$ 4,5 mil

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Cachoeiro de Itapemirim abriu dois processos seletivos simplificados para formar cadastro de reserva em funções de nível superior.

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Os profissionais selecionados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O salário informado é de R$ 4.552,70, para jornada de 44 horas por semana.

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As inscrições são gratuitas e permanecem abertas entre 23 de julho e 2 de agosto de 2026. Os candidatos devem enviar o currículo no modelo determinado pelos editais nº 004/2026 e 005/2026.

Cargos e formações exigidas

Uma das seleções é destinada ao cargo de encarregado administrativo. Para participar, o candidato precisa ter formação superior em Direito.

O outro processo busca profissionais para o cargo de encarregado de tesouraria. Podem concorrer graduados em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito.

As atividades previstas incluem gestão administrativa, organização de documentos, controle financeiro e elaboração de prestações de contas.

Etapas da seleção

O processo seletivo terá fases eliminatórias e classificatórias. A avaliação inclui análise curricular, avaliação psicológica e entrevista.

A abertura das seleções ocorre em parceria com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). A iniciativa busca reforçar a estrutura de funcionamento do Centro de Reintegração Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Processo seletivo da APAC de Cachoeiro