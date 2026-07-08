Barco furtado em Anchieta é recuperado e homem é indiciado

Uma embarcação furtada na comunidade de Mãe-Bá, em Anchieta, foi recuperada em Cariacica após investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. O inquérito foi concluído nessa terça-feira (7) pela 10ª Delegacia Regional de Anchieta, que indiciou um homem de 41 anos pelo crime de furto.

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O furto aconteceu na noite do dia 7 de junho. No entanto, o proprietário, de 47 anos, só percebeu o crime na manhã seguinte, ao notar que a embarcação havia sido retirada do local onde estava ancorada.

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Segundo a Polícia Civil, o cadeado usado para proteger o barco foi quebrado. Após constatar o furto, a vítima registrou boletim de ocorrência, e a Delegacia Regional de Anchieta iniciou as investigações.

Durante as diligências, os policiais reuniram provas que apontaram a participação do investigado no crime. O homem foi interrogado no decorrer do inquérito e negou envolvimento. Apesar disso, a polícia informou que os elementos reunidos sustentaram o indiciamento por furto.

As investigações também levaram à localização da embarcação no município de Cariacica. No dia 12 de junho, o serviço de inteligência da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar encontrou o barco em um imóvel no bairro Vale dos Reis.

O homem responsável por manter a embarcação no local, de 48 anos, foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi preso em flagrante por receptação e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi remetido ao Poder Judiciário para as providências legais.