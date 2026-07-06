Brasil envia médicos especialistas para ajudar vítimas de terremoto na Venezuela
Mais de 50 cirurgiões plásticos brasileiros já se voluntariaram para integrar a iniciativa.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informou que está organizando uma missão humanitária para prestar atendimento às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Mais de 50 cirurgiões plásticos brasileiros já se voluntariaram para integrar a iniciativa, que aguarda retorno do governo brasileiro e das autoridades venezuelanas para ser colocada em prática.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a entidade, o objetivo é atuar na fase posterior às operações de resgate, quando começam os atendimentos a pacientes com lesões que exigem reconstrução e reabilitação. A expectativa é que a equipe seja formada de acordo com as principais demandas, como reconstrução de partes moles, tratamento de queimaduras e fraturas de face.
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Em nota, a SBCP informou que entrou em contato com o Ministério da Saúde, com a diplomacia brasileira e com a Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica para colocar a experiência dos profissionais brasileiros à disposição das vítimas.
A presidente da entidade venezuelana, Coralina de Almeida, respondeu à SBCP afirmando que a colaboração dos médicos brasileiros será importante na etapa de reconstrução dos pacientes após a conclusão das operações de busca e salvamento.
A sociedade médica também iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para viabilizar a missão. Entre as possibilidades em estudo está a realização das cirurgias reconstrutoras em um hospital de campanha da Marinha do Brasil ou em Boa Vista (RR), caso a logística seja confirmada.
“A cirurgia plástica reparadora desempenha um papel fundamental em situações de desastres, auxiliando no tratamento de ferimentos complexos, queimaduras e outras lesões traumáticas. Mais do que reconstruir tecidos, nosso trabalho é promover a reabilitação dos pacientes, devolvendo função, qualidade de vida e esperança. A solidariedade se fortalece quando colocamos nossa experiência a serviço de quem mais precisa”, afirma o presidente da SBCP, Marcelo Sampaio.
A entidade ressaltou, porém, que a missão ainda não foi oficializada. Segundo a SBCP, a logística está em organização e depende do retorno do governo brasileiro e da Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica.
Os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho já deixaram pelo menos 3.342 mortos e 16.740 feridos, segundo o balanço oficial divulgado no domingo, 5. O Brasil já enviou ao país cerca de seis toneladas de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, em uma operação coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).
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