Cachoeiro: Carreta da Saúde segue com atendimento até a próxima semana

Até 31 de julho (sexta-feira), a Carreta da Saúde estará em Cachoeiro de Itapemirim, prestando atendimentos às mulheres que já aguardam consultas e exames especializados na fila regulada do SUS.

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A unidade móvel, que conta com estrutura moderna e equipe especializada para realização de consultas ginecológicas, mamografias e ultrassonografias transvaginais, também realiza avaliações voltadas ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

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De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Vilson Carlos Coelho, a unidade representa um importante suporte para a assistência à saúde da mulher no município.

“A Carreta da Saúde da Mulher vem em comunhão com a nosso grande objetivo de expansão ao acesso aos serviços especializados, diminuindo filas de espera por exames e consultas. Desta forma, podemos oferecer mais agilidade em diagnósticos e mais cuidado para as mulheres cachoeirenses.”, destaca o secretário.

A unidade, que está estacionada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro, possui ainda, exames e procedimentos complementares, para situações específicas e conforme avaliação clínica. Desta forma, promove a ampliação da capacidade diagnóstica e garantindo mais resolutividade para as pacientes atendidas.

Agendamentos

A Carreta da Saúde da Mulher integra a estratégia nacional de ampliação do acesso à Atenção Especializada, contribuindo para a redução das filas de espera, fortalecimento do diagnóstico precoce e ampliação da capacidade assistencial dos municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), realiza a organização das agendas e a convocação das pacientes, garantindo que os atendimentos ocorram de forma planejada e integrada à Rede de Atenção à Saúde. As pacientes convocadas deverão comparecer no dia e horário agendados, portando documento de identificação com foto, Cartão Nacional do SUS e demais documentos solicitados pela equipe de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as usuárias mantenham seus dados cadastrais atualizados junto às Unidades Básicas de Saúde para facilitar o contato e a confirmação dos atendimentos.