Cachoeiro: novo modelo operacional reforça limpeza pública nos bairros

O mato alto e entulhos em áreas urbanas além de favorecer a proliferação de animais peçonhentos, também compromete a circulação de pedestres nas calçadas e compromete a conservação dos espaços públicos.

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Para enfrentar esse problema, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim criou um novo modelo operacional de limpeza urbana. O objetivo é garantir a manutenção contínua dos espaços públicos.

A medida está sendo implementada por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano (Semdurb) e de Limpeza Urbana (Selimp).

“Dividimos a cidade em quatro regiões, com uma equipe em cada região formada por 24 profissionais de capina e varrição. Esses profissionais têm atuações fixas nos bairros de cada região e, rotineiramente, eles vão estar sempre retornando ao bairro”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro, Luciano Baptista.

O novo modelo já está sendo colocado em prática em diversos bairros da cidade como, por exemplo, no Vila Rica.

“Os trabalhadores chegaram quinta-feira da semana passada. Uma semana depois, já estão fi’nalizando o bairro e seguirão para o bairro vizinho. Depois que eles terminarem toda a rotina dentro do planejamento de bairro, eles retornarão ao Vila Rica e esse ciclo será constante”, projeta Baptista.

Um dos fatores que reforça a necessidade do trabalho contínuo são as condições climáticas de Cachoeiro. Conforme explica o secretário de Limpeza Urbana, Inocencio Valiati Batista, as altas temperaturas e o volume de chuvas aceleram o crescimento da vegetação, tornando necessária a ampliação das equipes para garantir um atendimento mais ágil.

“Cachoeiro é uma cidade quente e com elevado índice de chuvas. Nessas condições, o mato cresce rapidamente. Por isso, ampliamos o número de trabalhadores para intensificar os serviços e oferecer um atendimento mais eficiente à população”, afirmou.

Calendário anual dará mais previsibilidade aos moradores

Outra novidade é a criação de um cronograma anual de limpeza pública. O planejamento definirá o período em que cada equipe atuará nos bairros, permitindo que os moradores acompanhem toda a programação.

De acordo com a Semdurb, o cronograma será dividido entre as quatro equipes, que ficarão exclusivamente dentro daqueles bairros destinados para cada uma.

O calendário será divulgado pelos canais oficiais do município, incluindo o site institucional, as redes sociais e os veículos de comunicação.

As informações também serão repassadas aos vereadores e às lideranças comunitárias para que toda a população fique sabendo previamente quando a equipe de limpeza pública estará no seu bairro.