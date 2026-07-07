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Cachorro desaparece em Cachoeiro durante jogo do Brasil e família pede ajuda

Toy tem cerca de 13 anos, fugiu no bairro Vila Rica durante fogos e pode estar desorientado; família pede ajuda da população.

Um cachorro chamado Toy desapareceu no último domingo à noite, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a família, ele fugiu durante os fogos soltos por causa do jogo do Brasil.

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Toy é um poodle de aproximadamente 13 anos. Apesar da idade, ele chama atenção por ser grande para a raça, alto, bastante peludo e muito dócil.

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De acordo com os tutores, Toy pode ter escapado por debaixo da cerca. Provavelmente, ele está sujo e estava sem a roupa que costuma usar quando fugiu. Além disso, Toy não enxerga muito bem e não possui os dentes da frente.

“Ele é muito dócil, bobo. Estou sofrendo muito e espero encontrá-lo. Estou com ele desde filhote e não vou desistir”, relatou a tutora.

Ainda segundo os tutores, uma pessoa informou ter visto um poodle parecido com Toy nas proximidades do Tiro de Guerra, no bairro Ibitiquara. A família foi até o local, mas não conseguiu encontrá-lo.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Toy pode entrar em contato pelo telefone (28) 99912-7101.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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