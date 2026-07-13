Cadê a March? Família procura por gata desaparecida em Cachoeiro
March fugiu na madrugada de domingo (12), no bairro Jardim América, e os tutores orientam que ela não seja capturada por desconhecidos, pois é muito assustada.
A família da gata March está à procura do animal, que desapareceu na madrugada de domingo (12), por volta das 4h, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o tutor, March é muito assustada com pessoas e pode estar escondida em algum local próximo. Por isso, a orientação é que, caso alguém a veja, não tente pegá-la. O ideal é entrar em contato imediatamente com a família.
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A família de March está desesperada e oferece recompensa de R$ 1000,00 para quem ajudar a encontrá-la.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de March pode entrar em contato com Bruno, pelo telefone (28) 99909-6884, ou com Lícia, pelo número (28) 99987-8022.
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