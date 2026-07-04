Cadela Alga ajuda PM a apreender crack em Jerônimo Monteiro

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 106 gramas de crack na tarde desta sexta-feira (3), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A droga foi localizada com o auxílio da cadela farejadora K9 Alga, após um suspeito abandonar uma sacola e fugir ao notar a aproximação das equipes.

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A ação foi realizada por militares da equipe K9 e da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), após denúncias de possível tráfico de drogas na Rua Saturnino Lougon Moulin.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença das viaturas, ele correu e arremessou uma sacola em um terreno baldio antes de escapar.

Com o apoio da cadela K9 Alga, o material foi rapidamente localizado. Dentro da sacola, os militares encontraram uma pedra de crack com cerca de 100 gramas e outras duas pedras menores, totalizando aproximadamente 106 gramas do entorpecente.

Segundo a Polícia Militar, a quantidade apreendida poderia ser fracionada em cerca de 530 porções para comercialização. Toda a droga foi encaminhada à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde a ocorrência foi registrada.