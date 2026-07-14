Caminhada da Pedra do Índio reabre 200 vagas em Cachoeiro

O sucesso das inscrições para a tradicional Caminhada da Pedra do Índio levou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a reabrir 200 vagas para a atividade, que será realizada neste domingo (19).

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As caminhadas organizadas pela Semesp já se consolidaram como uma das principais ações de incentivo à prática esportiva e ao lazer no município, reunindo participantes de diferentes idades e promovendo saúde, integração social, contato com a natureza e valorização dos atrativos turísticos de Cachoeiro.

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Com aproximadamente 10 quilômetros de percurso, entre ida e volta, a Caminhada da Pedra do Índio proporciona uma experiência única aos participantes, passando por belas paisagens e oferecendo uma vista privilegiada da região do bairro São Geraldo. A concentração será às 5h, na Rua João Sasso, em frente à Apae, com saída prevista para as 5h30.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gestão Esportiva de Cachoeiro. Quem ainda não possui cadastro deve acessar o sistema pelo site CLICANDO AQUI, preencher os dados solicitados e, em seguida, efetuar a inscrição. Já os participantes que já possuem cadastro precisam apenas acessar a plataforma e garantir uma das novas vagas disponibilizadas.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, destaca que a grande procura reforça o fortalecimento das caminhadas como uma tradição no calendário esportivo do município.

“As caminhadas promovidas pela Prefeitura já fazem parte da rotina de muitos cachoeirenses. A expressiva procura mostra que a população valoriza iniciativas que unem saúde, lazer, convivência e contato com a natureza. Reabrimos mais 200 vagas para que mais pessoas possam participar dessa experiência e conhecer um dos mais belos cartões-postais do nosso município”, ressalta o secretário.

Caminhada da Pedra do Índio

Data: domingo (19)

Concentração: 5h

Saída: 5h30

Local: Rua João Sasso, em frente à Apae, bairro São Geraldo.

Inscrições: https://apps.cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva/corridas_blank/