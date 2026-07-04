Caminhão perde o controle e interdita parcialmente a BR-482 em Alegre

Um caminhão Mercedes-Benz Atron 2324 saiu da pista e interditou parcialmente a BR-482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 13h20, nas proximidades do Motel Contatos.

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De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), equipes do 3º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para atender à ocorrência. No local, os militares constataram que o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, fazendo com que o caminhão colidisse contra um barranco às margens da rodovia e ficasse atravessado na pista.

O condutor já recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a PM, ele sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Alegre para avaliação médica.

Para liberar a rodovia e garantir a segurança dos motoristas, a Polícia Militar solicitou apoio da Prefeitura de Alegre, que enviou uma máquina para retirar o caminhão da pista. Após a remoção do veículo, o tráfego foi normalizado.

Ainda conforme a PMES, a documentação do caminhão estava regular e o motorista possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida. O teste do bafômetro apresentou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Militar reforça a orientação para que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela BR-482, especialmente em trechos de curvas e locais que exigem maior cautela, a fim de prevenir acidentes.