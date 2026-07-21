Capitã da PM morre com sinais de violência e marido é preso

A capitã da Polícia Militar de Minas Gerais Michele Leão Azevedo morreu na noite de segunda-feira (20), em Belo Horizonte. O marido dela, o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento no caso.

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Michele foi levada ao Hospital Odilon Behrens por volta das 21h35, já sem sinais vitais. A equipe médica identificou marcas de violência e acionou a Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, o corpo apresentava traumatismo craniano, hematomas, ferimentos nas pernas e outras lesões. A avaliação inicial apontou que a morte pode ter ocorrido entre quatro e seis horas antes da chegada à unidade de saúde.

Marido apresentou versão à polícia

Em depoimento, o sargento afirmou que o casal promoveu uma confraternização em casa, consumiu bebidas alcoólicas e comprimidos semelhantes a ecstasy.

Ele também declarou que os dois tiveram relações consensuais que incluíam práticas com agressões físicas. Mais tarde, por volta do meio-dia, Michele teria caído de uma escada e batido a cabeça.

O militar disse que prestou os primeiros socorros, conteve o sangramento, deu banho na esposa e a colocou para descansar. Conforme o relato, ela teria recusado atendimento médico por estar constrangida pelo uso de drogas.

Eduardo afirmou que os dois dormiram durante a tarde. Por volta das 21h, ele percebeu que a capitã não respondia e decidiu levá-la ao hospital.

Comprimidos foram descartados no hospital

Enquanto aguardava o atendimento, o sargento foi flagrado descartando uma caixa metálica com comprimidos no banheiro do hospital. O material apresentava características semelhantes às do ecstasy.

Eduardo confirmou que jogou os comprimidos fora. A polícia apreendeu as substâncias e encaminhou o material para perícia.

Mãe relatou relacionamento abusivo

A mãe de Michele declarou à polícia que a filha vivia um relacionamento abusivo, marcado por controle psicológico, humilhações, manipulação emocional e comportamento obsessivo.

Segundo o depoimento, o casal enfrentava sucessivas separações e reconciliações. A mãe também afirmou que a capitã tentava encerrar o relacionamento.

As duas tinham um encontro marcado para a manhã de segunda-feira, mas Michele telefonou informando que não poderia comparecer. Depois disso, a mãe enviou várias mensagens e não recebeu resposta.

Polícia apreendeu objetos no apartamento

A Polícia Civil realizou uma perícia no imóvel do casal. Durante o trabalho, os investigadores apreenderam um cabo de madeira quebrado encontrado no lixo do prédio.

Os agentes também recolheram roupas de cama que estavam lavadas e molhadas dentro da máquina de lavar. O carro usado para transportar Michele, o telefone celular do sargento e os comprimidos encontrados no hospital também passarão por análise.

O corpo da capitã foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para exame de necropsia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a causa da morte.

Em nota, a defesa do sargento pediu que não haja julgamento antecipado e afirmou confiar na investigação, nos laudos periciais e no devido processo legal.