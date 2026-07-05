Carro bate de frente com caminhão e três pessoas ficam feridas em Ibatiba

Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado (4), na BR-262, na altura do km 155, próximo à entrada de Ibatiba, no trecho entre os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

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A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), que foram acionadas para atender a colisão entre um automóvel e um caminhão.

Foto: Divulgação

Quando os bombeiros do Posto Avançado de Iúna chegaram ao local, as vítimas já estavam recebendo atendimento. Duas mulheres foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital São Lucas. Um homem, que também estava no carro, foi levado por populares ao hospital de Ibatiba.

O motorista do caminhão, que transportava ferragens para construção civil, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Bombeiros sinalizaram a rodovia

Após o atendimento às vítimas, os militares realizaram buscas para verificar a existência de outras pessoas envolvidas no acidente, fizeram a sinalização da pista, removeram destroços e controlaram o fluxo de veículos até a chegada da PRF.

Motociclista pode ter provocado acidente

De acordo com relatos de testemunhas, um motociclista estaria realizando manobras perigosas, empinando a motocicleta na rodovia momentos antes da colisão.

Ainda segundo essas informações, o motorista do automóvel teria desviado para evitar atingir a motocicleta e acabou colidindo frontalmente com o caminhão.

A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Rodoviária Federal, que irá apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar o alerta sobre os riscos de manobras perigosas nas rodovias, destacando que atitudes imprudentes podem colocar em risco a vida de todos os usuários da via.