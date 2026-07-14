Ciclista morre após ser atingido por caminhonete em Cachoeiro

Um ciclista morreu na tarde desta terça-feira (14), na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com testemunhas, o ciclista foi atingido por uma caminhonete. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Mais informações, em breve.