Ciclista morre após ser atingido por caminhonete em Cachoeiro
Ciclista morreu após ser atingido por uma caminhonete na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, em Cachoeiro, nesta terça-feira (14).
Um ciclista morreu na tarde desta terça-feira (14), na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com testemunhas, o ciclista foi atingido por uma caminhonete. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Mais informações, em breve.
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