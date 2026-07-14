Segurança

Ciclista morre após ser atingido por caminhonete em Cachoeiro

Ciclista morreu após ser atingido por uma caminhonete na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, em Cachoeiro, nesta terça-feira (14).

Foto: Divulgação

Um ciclista morreu na tarde desta terça-feira (14), na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. 

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De acordo com testemunhas, o ciclista foi atingido por uma caminhonete. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Mais informações, em breve.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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