Colisão entre motos deixa feridos em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas na tarde desta terça-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim.

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O acidente aconteceu na avenida Doutor Aristides Campos, no bairro Gilberto Machado.

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Populares prestaram os primeiros socorros às vítimas enquanto aguardavam a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. A dinâmica da colisão também não foi divulgada.