Colisão entre motos deixa feridos em Cachoeiro
Acidente aconteceu na avenida Doutor Aristides Campos, no bairro Gilberto Machado, na tarde desta terça-feira (14).
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas na tarde desta terça-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente aconteceu na avenida Doutor Aristides Campos, no bairro Gilberto Machado.
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Populares prestaram os primeiros socorros às vítimas enquanto aguardavam a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. A dinâmica da colisão também não foi divulgada.
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