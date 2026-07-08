Conceição do Castelo e Cachoeiro estão entre alvos de operação que mira quase R$ 1 bi em contratos

Contratos públicos ligados a municípios do Espírito Santo, incluindo Conceição do Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, estão entre os alvos da Operação Colosso de Areia, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (8). A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo contratos que somam aproximadamente R$ 908,8 milhões.

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A ação contou com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, a Justiça expediu 17 mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em Vila Velha, Guarapari, Serra, Conceição do Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.

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Segundo a Polícia Federal, os contratos investigados foram celebrados por municípios capixabas entre os anos de 2017 e 2025. Os grupos investigados teriam mantido vínculos contratuais com o poder público ao longo desse período.

De acordo com as investigações, empresas de fachada teriam sido usadas para ocultar e dissimular recursos provenientes desses contratos. A apuração aponta movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas, além de transferências entre pessoas jurídicas e saques em espécie.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam cerca de R$ 270 mil em dinheiro. Também foram recolhidos veículos e documentos, que serão analisados no decorrer da investigação.

Os fatos apurados podem configurar lavagem de dinheiro. A Polícia Federal também investiga possíveis crimes contra a Administração Pública e o sistema licitatório.

Os investigados poderão responder pelos crimes identificados conforme o avanço das apurações e a eventual responsabilização individual.