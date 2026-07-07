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Confira o que diz a previsão do tempo para São Paulo

Os meteorologistas recomendam que a população acompanhe as atualizações diárias da previsão do tempo, já que as condições climáticas podem sofrer alterações

Foto: reprodução / climatempo

De acordo com o Climatempo, a cidade de São Paulo deve registrar os próximos dias com predomínio de tempo firme, manhãs frias e tardes mais quentes, mantendo as características típicas do inverno. A previsão para os próximos 15 dias indica temperaturas variando entre 10°C e 29°C, com os menores índices previstos para esta semana e elevação gradual dos termômetros na segunda quinzena do mês.

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Ainda de acordo com o Climatempo, a capital paulista não deve enfrentar um período prolongado de chuva. A previsão aponta apenas pancadas isoladas em alguns dias, com baixos volumes acumulados, enquanto a umidade relativa do ar tende a oscilar, principalmente durante as tardes, quando o tempo ficará mais seco.

A previsão também indica que as manhãs continuarão sendo marcadas pelo frio, exigindo atenção de quem sai cedo de casa. Ao longo do dia, entretanto, as temperaturas devem subir, proporcionando tardes mais agradáveis. Em alguns momentos, há previsão de rajadas de vento moderadas, que podem aumentar a sensação de frio nas primeiras horas do dia.

Os meteorologistas recomendam que a população acompanhe as atualizações diárias da previsão do tempo, já que as condições climáticas podem sofrer alterações ao longo da semana em razão da atuação de sistemas atmosféricos sobre a região Sudeste.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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