Corpo encontrado em rio pode ser de jovem desaparecido em Jerônimo Monteiro

Um corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição no último sábado (18), na localidade de Sítio Verdade, zona rural de Jerônimo Monteiro.

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Um familiar de Roselino entrou em contato com o aquinoticias.com e informou que o cadáver pode ser de Roselino Avelino Vieira, de 26 anos, desaparecido desde a madrugada de 5 de julho. Apesar do relato, a identificação oficial ainda depende dos resultados dos exames realizados pela Polícia Científica.

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Segundo a Polícia Militar, uma testemunha encontrou o corpo enquanto visitava uma propriedade às margens de um rio. A vítima estava boiando, presa a uma pedra e em avançado estado de decomposição.

A Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro ficará responsável pelo procedimento e aguardará os laudos periciais para apurar as circunstâncias da morte.

O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exame cadavérico, que poderá apontar a identidade e a causa da morte.

O prazo inicial para a conclusão do laudo é de até dez dias, mas os peritos podem solicitar prorrogação. Caso sejam necessários exames complementares, como análise de DNA, teste toxicológico ou estudo histopatológico, o resultado poderá levar mais tempo.